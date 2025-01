O FC Rostov construirá uma nova base de treinamento na margem esquerda do Don

O clube de futebol de Rostov está implementando um projeto para construir uma nova base de treinamento na margem esquerda do Don. Uma mensagem sobre isso apareceu no site oficial da prefeitura.

De acordo com os documentos, o alvará de início da construção terá validade até o final de 2027. No território da futura base está prevista a instalação de duas arquibancadas com 1.500 e 500 lugares, um prédio para a seleção feminina, além de como edifícios para as equipes principal e juvenil.

O projeto também inclui instalações administrativas e nove campos de futebol para treinamento. O custo estimado do projeto será de 1,7 bilhão de rublos e a conclusão da construção está prevista para 2026.

Recorde-se que os jogadores do clube estão atualmente em estágio de inverno nos Emirados Árabes Unidos. A equipe começou o camp de treinamento no dia 12 de janeiro e planeja permanecer lá até 23 de fevereiro.