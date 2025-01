O fechamento do Grupo Hindenburg não esclarece as acusações contra o Grupo Adani: Deputado do Congresso Jairam Ramesh

O deputado do Congresso Jairam Ramesh disse na quinta-feira que, embora a empresa norte-americana de vendas a descoberto Hindenburg Research tenha decidido encerrar, isso não significa que o Grupo Adani tenha “recebido uma ficha limpa”. Seus comentários foram feitos horas depois que o fundador da Hindenburg Research, Nate Anderson, anunciou que a empresa estava fechando.

“O encerramento da Hindenburg Research não significa de forma alguma que ‘Modani’ recebeu autorização. O Relatório Hindenburg, publicado em janeiro de 2023, era tão sério que o Supremo Tribunal da Índia foi forçado a nomear um comitê de especialistas para investigar o acusações contra o Grupo Adani”, disse o líder do Congresso em comunicado.

Ramesh disse num comunicado que das 100 perguntas que o Congresso fez ao primeiro-ministro Narendra Modi entre janeiro e março de 2023, apenas 21 perguntas foram sobre as revelações feitas na Hindenburg Research.

Ele foi citado pela agência de notícias. ANOS que as restantes questões levantadas pelo Congresso estavam relacionadas com as políticas do governo central e a venda de contratos aeroportuários e portuários ao Grupo Adani.

“O assunto é ainda mais sério. Isto inclui o uso indevido da política externa da Índia para enriquecer os comparsas próximos do primeiro-ministro em detrimento do interesse nacional”, disse ele no comunicado.

Em particular, a Hindenburg Research publicou um relatório alegando irregularidades financeiras dentro do Grupo Adani em janeiro de 2023, levando a uma queda maciça na avaliação de mercado do Grupo Adani. O conglomerado indiano negou veementemente as acusações do relatório.

Ao anunciar o fechamento da Hindenburg na quarta-feira, o fundador Anderson compartilhou que o A decisão fazia parte de um plano de longo prazo para encerrar as operações. após a conclusão de projetos de investigação, incluindo os que visam esquemas Ponzi.