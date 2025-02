O festival turístico “Heat”, que é “marca” de Serpukhov, reunido no parque. Oleg Stepanov milhares de residentes e convidados distritais.

As férias tradicionais acontecem todos os anos. Em 16 de fevereiro, ocorreu pela sétima vez.

Para os hóspedes do festival, muitas atividades e entretenimento foram missões de interesse, programas animados engraçados, promoções temáticas e classes de mestre, áreas fotográficas brilhantes e bombeiros noturnos.

Foi possível se aquecer com chá quente na estação Samovar, bem como na zona de Fudkort.

Como parte do festival, as competições “Winter in Serpukhov 2025”, “Uh-Shopka” e “O lenço mais longo” ocorreram. Desta vez, um recorde foi quebrado -um lenço colorido de 105 metros -estava ligado ao festival.