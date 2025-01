O festival “Clássicos no Palco Escolar” começou em Kineshma

Grupos criativos escolares apresentam performances baseadas nas obras de A. S. Pushkin.

Durante três dias, as exibições competitivas do festival acontecerão em diversas escolas, incluindo o Liceu DA Furmanov, ginásio com o nome NA Ostrovski. Cada escola recebe atores que ajudam as crianças a se preparar para o espetáculo. O júri do festival incluiu representantes de AN Ostrovsky e do Departamento de Educação de Kineshma.

Os resultados do festival serão resumidos no dia 24 de janeiro no palco principal do Kineshma Drama Theatre. Este ano, o festival “Clássicos no Palco Escolar” acontece pela sexta vez. Foi iniciado pela fundação de caridade infantil “Théâtre et Enfants”.