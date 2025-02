O Festival de Dança Open surpreenderá o público com experimentos de balé em negrito

Dance Open, através da tradição, os moradores e convidados de São Petersburgo apresentará a melhor performance no campo da arte do balé, reunirá coreografia e líderes de grupos de balé de todo o mundo em seu site. No pôster desta temporada, sete premières russos e dois São Petersburgo são declarados, 450 dançarinos de balé e 15 marcas de dança mundial famosas participarão. O programa concluirá o programa em 28 de abril de uma gala grandiosa com a participação de estrelas dos principais teatros russos e estrangeiros.

A 24ª temporada será aberta em 18 de abril pela estréia de St. Petersburgo da peça “Stone Flower” da Ópera e do Ballet de Yekaterinburg. Uma apresentação chegará a Petersburgo, lançada apenas duas semanas antes do início do festival: em Yekaterinburg, será exibido pela primeira vez em 4 de abril e, embora a estréia futura permaneça um mistério. O último balé de Sergei Prokofiev foi criado de acordo com as histórias da UAL de Pavel Bazhov. Todo o grupo do Ural Ballet está ocupado na peça, o que sempre surpreende uma visão não padrão das tramas clássicas e a energia de um conjunto coordenado.

A jornada romântica com as estrelas do mundo o balé espera os espectadores em 20 de abril: neste dia a peça “In The Miro of the Night” será apresentada no dance Open. Este é o nome do número de 1956, que foi incluído na herança musical do mundo, e outras melodias da era do ex-solista do Covent Garden Matthew Golling para contar a história do amor eterno. O papel mais importante é o ex -soloista do balé do estado da Baviera, Lucia Lakarra, uma das bailarinas mais famosas e procuradas do nosso tempo. No dueto, com o ouro, eles são tão inseparáveis ​​que esta versão pode ser chamada de hino nacional de um sentimento eterno.

Em 22 de abril, os espectadores verão uma estréia de St. Petersburgo – em nosso tempo, a produção clássica do balé cômico de Coppelia na coreografia de Rolan Petit. Ele organizou essa apresentação para a música de Leo Delib em 1975 para o Marselha Ballet. Desde então, foi colocado em muitos países do mundo e, há cinco anos, a estréia ocorreu no Young Ballet Group do Astana Opera Opera and Ballet Theatre. Artistas da capital do Cazaquistão passam por todos os tons do humor francês com perfeitamente com precisão, exatamente como o autor pensou neles.

O teatro argentino “San Martin”, em 24 de abril, na fase histórica do teatro Alexandrinsky, mostrará a peça “fólica”, na qual a Napolitan Tarantella e o virtuoso Pholias com elementos da cultura do hip -hop são temperadas com música eletrônica. O coreógrafo francês Murad Merzuki conectou truques de rua com dança em Pointe à música de Barroco. A performance que é composta para o grupo de Merzuki em São Petersburgo é trazido pelo grupo moderno do San Martin Theatre, especializado na coreografia dos séculos XX e XXI.

Pela primeira vez, a equipe de Taiwan, a marca coreográfica V. Dance, participa do programa do festival. Os criadores da peça “Antes de você fígado”, 26 de abril, recebem convidados da coleção de poemas do festival “, nos quais dez emoções e histórias são gravadas antes de se despedir. Há um barulho de chuva, uma pitada do rio, a respiração do vento, tudo isso está conectado às melodias no piano, violino ou guitarra elétrica. Sob esta orientação, dez artistas falam sobre suas vidas. A performance “Antes de sair” – não tão resumindo, ninguém morrerá imediatamente, mas a revisão do que o destino deu a uma pessoa.

O programa do festival em 28 de abril com uma gala grandiosa terminará. Os dançarinos mais virtuosos dos planetas que representam os principais sites de dança mundial vão a Petersburgo para mostrar o melhor no palco do teatro de Alexandrinsky que pode ser feito na linguagem da dança. O programa da última noite do festival incluirá tradicionalmente fragmentos de obras -primas reconhecidas e os últimos experimentos conduzidos pelos principais grupos solistas.