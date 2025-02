A competição do Festival Internacional de Grupos de Circus Amateur “Pskov Skomorokh”, que será realizado de 26 a 29 de março, tornou -se o vencedor do Programa de Suporte de Subsídios para projetos criativos e receberá 3,9 milhões de ferrugens do financiamento federal. Sobre esse “MK em Pskov” descoberto no canal Telegram Boris Elkin.

Mais de 300 participantes de diferentes regiões da Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão participarão do festival.











































Pskovich é convidado a participar deste evento brilhante.