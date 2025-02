O filho de Lyudmila Porgina falou sobre o estado de saúde de sua mãe

Foi relatado anteriormente que a atriz é urgentemente admitida no hospital devido a problemas com os pulmões. Alegadamente, ela se queixou de temperatura e tosse forte.

“Está tudo bem, está tudo bem. Ele passa por uma investigação planejada, e talvez por isso algumas informações apareceram na internet. Então está tudo bem com ela. Ela é simplesmente regularmente na ordem usual”, disse o filho do filho da atriz Andrei.

A ex -atriz de Lenkom foi operada em novembro de 2023.

Lyudmila Porina subiu ao palco do teatro em suas produções icônicas: “Til”, “Star e Death of Joaquin Murita”, “Juno and Avos”, “Jester Balakirev”.