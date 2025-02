O filho do ícone de Bihar Dalit Jaglal Choudhary alega desrespeitar no evento de Rahul Gandhi em Patna, Sparks Row

O filho do ícone Dalit, Jaglal Choudhary, alegou quarta -feira que não tinha permissão para encontrar o líder do Congresso Rahul Gandhi, nem deu um lugar no palco da função organizada no aniversário do nascimento de seu pai em Patna. O incidente causou uma questão política, com o BJP apontando para o Congresso sobre a suposta falta de respeito.

O Congresso organizou o evento em Patna para comemorar o aniversário do nascimento de Jaglal Choudhary, líder de Dalit e lutador da liberdade de Bihar, que era ministro do Gabinete no Governo do Congresso em Bihar após a independência. O jogo supostamente não convidou o filho de Jaglal Choudhary, Bhudev Choudhary. No entanto, ele chegou para participar do evento, mas foi impedido de se encontrar com Rahul Gandhi, que foi à reunião.

“Eu queria encontrar o líder do Congresso Rahul Gandhi no palco, mas a equipe de segurança não me permitiu. Eu me senti muito mal porque eles não me deram o devido respeito pela função organizada no aniversário de nascimento de meu pai”, disse Bhudev Choudhary para jornalistas.

O chefe do Congresso de Bihar, Akhilesh Prasad Singh, reconheceu o incidente, mas disse que o partido era simplesmente um “facilitador” no evento, que foi organizado por uma ONG. No entanto, Singh mencionou que Bhudev Choudhary havia sido convidado para Sadqat Ashram, a sede do BPCC, quinta -feira.

“Eu também soube que Bhudev Choudhary, filho do ícone Dalit Jaglal Choudhary, não recebeu o devido respeito pela função de hoje. Eu condeno. ONG e o papel do Congresso de Bihar era apenas como facilitador. Pti.

Ao comentar sobre os desenvolvimentos, o líder do BJP de Bihar, Neeraj Kumar, disse: “O incidente expôs a verdadeira face dos líderes do Congresso aos dalits”. O JD (U) também atacou o líder do Congresso, dizendo que seu partido nunca pode respeitar os dalits.

O evento fez parte do escopo do Congresso para a comunidade Dalit antes das eleições da Assembléia de Bihar, que deve ser realizada no final deste ano.