“O filme ‘A complete Unknown’, que será lançado no dia 23 de janeiro, conta a história de Bod Dylan, no qual o ídolo juvenil Timothèe Chalamet o interpreta

Annamaria Piacentini 17 de janeiro de 2025

Já o esperávamos há algum tempo, mas quando ouvimos os aplausos vindos da rua ao lado do cinema escolhido para a conferência de imprensa, compreendemos imediatamente que Timothèe Chalamet tinha chegado. Ele é o ator do momento, aquele que as meninas, mas também as “velhinhas de silicone”, adoram, em busca de emoções para vivenciar na tela grande. Por que você gosta tanto? Dados os resultados, não há esperança nem para Brad Pitt e George Clooney, e isso é preocupante. Ainda me lembro dele no Lido de Veneza, onde foi protagonista do filme de Guadagnino, o diretor italiano que se mudou para Hollywood. Em ‘Bones and All’ ele interpretou um vampiro que causou estragos quando sentiu o cheiro de outro vampiro. Posso assegurar-vos que apesar dos momentos de medo, depois de terem derramado o sangue do infeliz, bateram palmas: Timothèe, e Timothèe, não lhe toquem. Até porque, sinceramente, ele é bom como ator! No filme ‘A Complete Unknown’ do diretor indicado ao Oscar James Mangold ele interpreta Bob Dylan, uma lenda viva, mas sempre teve a música no sangue, aos dezesseis anos era muito forte no rap. O filme retorna à Nova York de 1961, onde Dylan iniciou sua jornada para se tornar o artista mais influente das últimas décadas. “O passado não é difícil de contar, diz o realizador – “somos nós que, quando queremos encenar anos já vividos, inventamos factos e delitos, tal como esquecemos o nosso fracasso. Então, para fazer o filme, seguimos a história da verdade sobre o que aconteceu.” Qual é a lição que Timothèe pode passar aos jovens que vêem o filme? ”, responde o ator, “mas eu os encorajaria a serem eles mesmos. Eu também fiz isso. Dylan “Não o conheci, durante a produção do filme, imprimi todas as imagens que encontrei sobre ele. Sobre Edward Norton , que faz o papel de um homem no filme que foi o primeiro a compreender o valor artístico de Dylan, ele diz: “Um cantor culto e imprevisível que escreveu canções lindas e inovadoras deve ser considerado uma Estrela do Norte como inspiração”. Monica Barbaro, a atriz que interpreta Joan Baez, é italiana: “Depois de Top Gun, ela diz, não pensei em fazer esse filme. A sensação é que a história se repete, há músicas atemporais, enquanto as humanas ainda têm hipocrisia. persiste. Talvez seja por isso que sua música sobre direitos civis ainda seja relevante.” A última pergunta é para o realizador: Los Angeles está a arder: “Foi terrível”, sublinha Mangold, “a minha família e eu estávamos sem luz e sem água, mas felizmente a casa permaneceu de pé”.