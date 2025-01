O filme indiano mais lucrativo de 2024 é uma história de amor: Not Stree 2, Pushpa 2 ou Kalki 2898 AD; agora transmitindo em OTT

Premalu um drama romântico malaiala, tornou-se o filme indiano mais lucrativo de 2024, eclipsando sucessos de bilheteria de grande orçamento como Pushpa 2 , Kalki 2898 DC e rua 2 em termos de retorno do investimento.

Feito com um orçamento modesto de apenas $3 crores, o filme ganhou $131,18 milhões de dólares de bilheteria, de acordo com Sacnilk. Alcançou uma margem de lucro de quase 44 vezes o seu orçamento. Alguns relatos da mídia afirmam que foi feito com $9 milhões. Ainda assim, ganhou mais de 14,5 vezes o seu orçamento.