O filme sobre o destino de Irina Rodnina será lançado em um mês

A trama da foto: depois que ele se levantou no gelo, Little Ira entende que ela a encontrou. Anos depois, uma atleta talentosa vai para a querida medalha de ouro, mas o destino apresenta seus testes reais. A traição de um parceiro, um conflito com um treinador com um treinador, tem o verdadeiro amor de Irina Rodnina e, graças ao incrível poder da mente e sede da vitória, tem uma doença grave, um conflito com um treinador. Lenda dos esportes soviéticos e mundiais.

O papel mais importante de Vladislav Samokhin:

“Para me preparar para o papel, eu analisei muitos cônicos esportivos, documentários e entrevistas, li todos os tipos de literatura. Esta é uma foto do esporte e sobre amor extenso. Acho que será interessante para os espectadores de diferentes idades : Para alguém, será um conhecido com a posse de esporte soviético, isso lhe dará lembranças agradáveis, e talvez alguém peça que você comece com patinação figurativa, e uma tela grande é indispensável: dá o efeito da imersão nesta bela esporte “.

Evgeny Tkachuk, artista do papel de Vyacheslav Zhukov:

“Eu realmente amo patinar em figuras, porque para mim este é antes de tudo o gênero da arte, e apenas o esporte. E tocá -lo foi muito feliz, especialmente no papel de um excelente treinador que cresceu uma maneira leitosa do mundo Skatistas cultivados em classe.

As filmagens ocorreram em Yekaterinburg e Moscou. O distribuidor da foto é “Parceria Central”.