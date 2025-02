Ele se sabe que o fim da construção da segunda etapa do complexo Memorial de Batalha de Kursk foi adiado até 2026.

Isso foi indicado em 10 de fevereiro em sua página na rede social assistente “Vkontakte” da regional Duma Vladimir Fedorov.

Anteriormente, foi relatado que a segunda etapa do Memorial do Território do Nightingale estará aberta na data da celebração – até 9 de maio deste ano.

No entanto, agora no passaporte de instalação, é indicado que a construção será concluída posteriormente, a saber, no primeiro trimestre de 2026.

“Não sei quando os prazos foram oficialmente compensados ​​porque não foram relatados publicamente em nenhum lugar”, disse Fedorov sobre a situação.