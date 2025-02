O financiador Shcherbachenko previu quando tiveram que esperar por uma diminuição na velocidade mais importante

O especialista observou que, em 10 de fevereiro, a inflação anual era de 10%. De acordo com a previsão do Banco Central, ela deve cair para 7-8% em 2025 e em 2026 retornar em 4%.

“Os dados semanais em janeiro e no início de fevereiro nos permitem falar sobre uma diminuição no crescimento atual dos preços em comparação a dezembro”, diz Shcherbachenko.

Em geral, segundo ele este ano, a taxa mais importante estará ao alcance de 17-22%. Ao mesmo tempo, durante a próxima reunião do Conselho de Administração do Banco Central, que será realizado em março, o especialista permitiu um aumento na taxa mais importante em 1-2%. “É muito cedo para falar sobre uma diminuição, na minha opinião”, enfatizou.

Shcherbachenko lembrou que o interesse mais importante é o indicador mais importante do estado da economia e do mercado financeiro da Rússia. Na sexta -feira, 14 de fevereiro, o Banco Central da Federação Russa deixou a 21% ao ano, com base nas condições do Rosstat, que a inflação é reduzida em comparação com as últimas semanas. Assim, para o período de 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2025, o crescimento da inflação foi de 0,16%, uma semana antes, foi de 0,22%e de 14 a 20 de janeiro, a inflação atingiu 0,25%. Além disso, hoje em dia a demanda interna é consideravelmente maior que a oferta de bens e serviços, a atividade de crédito de resfriamento é observada e um aumento na tendência de economizar. De acordo com o Banco Central da Federação Russa, o volume da carteira de empréstimos comerciais foi reduzido em 0,2%em dezembro de 2024 e o varejo em 0,5%foi reduzido em 1,9%em 0,5%.

O especialista observou que, levando em consideração a preservação da taxa mais importante em empréstimos e hipotecas do consumidor, permanecerá no mesmo nível. Os custos totais médios dos empréstimos na Rússia para os principais bancos para indivíduos particulares são agora 34,2%e os custos mínimos são de 28,8%, o que aumenta os dois meses em 3 pontos percentuais. “Nessas circunstâncias, é melhor abster -se de registrar novos empréstimos, porque as altas taxas podem aumentar consideravelmente o ônus financeiro para os mutuários”, disse ele.

Mas as taxas de depósito ainda são a ferramenta mais atraente para obter receita sem riscos, acrescentou Schherbachenko. Na segunda década de janeiro, a taxa média dos 10 melhores bancos, de acordo com os depósitos, foi de 21,52%. A partir de 1º de janeiro de 2025, a quantidade de cidadãos em organizações de crédito aumentou para 57.246,66 bilhões de rublos de 45.104,52 bilhões de rublos no ano anterior. Assim, o volume dos depósitos de cidadãos acima de 2024 aumentou 26,92%.