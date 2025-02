Nueva Delhi: O Centro fez o financiamento da Missão Nacional de Saúde (NHM) para os estados e territórios sindicais condicionados às suas instalações governamentais que obtêm a certificação de qualidade necessária.

O Ministério da Saúde da União havia destacado e pressionado a priorizar a Certificação Nacional de Callidade (NQAS) nas conferências regionais que se reuniram no ano passado em Shillong, Srinagar e Vijayawada, entre outros lugares.

Apenas 22.787 de 175.000 instalações de saúde que incluem hospitais distritais, centros comunitários de saúde e centros de saúde primários tinham certificados nacionais de padrões de garantia de qualidade (NQA) até 31 de dezembro do ano passado.

Esses padrões de qualidade são obrigatórios para hospitais distritais (DHS), Centros de Saúde Comunitária (CHC), Centros de Saúde Primária (PHC), PHC urbano (UPHC) e Ayushman Arogya Mandir (AAMS). O plano também é trazer hospitais privados sob o NQAS Red.

Um relatório da Lancet publicado em 2018 disse que cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem a cada ano são devido à baixa qualidade dos cuidados médicos na Índia. O país pode salvar 3 de 5 vidas ao prestar assistência médica de qualidade.

Certificação NQAS de 50% para 2025, 100% de conformidade até 2026 Para garantir serviços de assistência médica de qualidade nas instalações administradas pelo governo, o Ministério da Saúde estabeleceu um objetivo de certificar 50% dos centros de saúde pública até 2025 e 100% até o final de 2026.

“Para hospitais particulares, temos o Conselho Nacional de Credenciamento para Hospitais (NABH) em seu lugar. Neste momento, o governo leva muito a sério a certificação NQAS para centros de saúde do governo. Então, começamos com eles amplamente. De fato, muitos hospitais privados também começaram a aprovar a implementação da NQA para eles. Mais tarde, o governo também pode considerar a expansão do NQA para hospitais particulares. Mas, atualmente, nossa abordagem se concentra nas instituições médicas do governo “, disse o oficial oficial com o assunto.

O NQAS existe desde 2015. No entanto, o ritmo de certificação tem sido lento, com apenas 10 hospitais de distritos certificados nos primeiros anos. Ele coletou impulso nos últimos dois anos.

Posteriormente, os padrões da NQA se estenderam a outros centros de saúde do governo.

Avaliação virtual, sem compromisso de qualidade Para aprovar o processo de verificação, o governo iniciou a avaliação virtual para a certificação desses centros.

“Há uma equipe de avaliadores externos de três pessoas que vão para os Estados Unidos/UTs, permanecerem três dias e certifica os hospitais. Todo esse processo costumava ser muito pesado e lento. Então, agora, começamos a avaliação virtual. O mesmo processo, sem qualidade em qualidade.

Os acessórios falam com a comunidade, CHOS, recebem comentários, verificam os documentos, seus elegíveis etc. A certificação de qualidade virtual não pretende substituir o processo de certificação existente. Em vez disso, os esforços contínuos do governo são complementados e apoiados para alcançar o objetivo ”, disse o funcionário, acrescentou que haverá uma verificação física aleatória em 10% das instalações.

O segundo piloto é que os governos estaduais precisam fazer uma avaliação física antes da avaliação nacional.

Lembretes regulares, liberação de fundos da NHM sujeitos a progressos feitos No ano passado, o Ministério da Saúde do União emitiu vários lembretes aos estados/UTs em cada trimestre, o que indica que eles aceleram o processo após realizar uma análise de tendências da certificação NQAS e o progresso feito nesse endereço.

“Os cuidados médicos de qualidade são mais importantes para o governo e, portanto, uma prestação de condicionalidade foi incluída. O componente de certificação de qualidade do NQAS foi adicionado como um dos critérios para o financiamento do NHM, juntamente com outros entregas importantes ”, disse o funcionário.

Qualidade dá confiança ao paciente

“O impulso de credenciamento nas instituições de assistência médica do governo é um passo positivo, mas alcançar o objetivo de credenciar 50% dos hospitais deve ser priorizado e acelerado”, disse o Dr. Alexander Thomas, um excelente especialista em saúde pública da Associação de Instituições Credenciadas do Conselho Nacional.

“À medida que a qualidade melhora, é amplamente reconhecido que mais pacientes escolherão hospitais do governo para suas necessidades de assistência médica”.

As consultas enviadas ao porta -voz do Ministério da Saúde permaneceram sem resposta.