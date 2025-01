O financiamento da UE para a tecnologia israelita levanta novas preocupações sobre a cumplicidade no genocídio

O uso de Israel inteligência artificial (AI) financiado por programas de investigação da União Europeia para atingir civis está gerando críticas.

Desde os ataques israelitas Laço Iniciado em 7 de outubro de 2023, a UE forneceu mais de 238 milhões de euros (246 milhões de dólares) a instituições israelitas para investigação e inovação.

Acredita-se que os fundos tenham apoiado o desenvolvimento de Alimentado por IA “localização e assassinato” tecnologias usadas contra civis em Gaza por Israel.

Nozomi Takahashi, membro do conselho da Coordenação Europeia de Comités e Associações para a Palestina, disse à Anadolu que estão cientes das alegações sobre os fundos da UE que apoiam tecnologias de inteligência artificial destinadas a civis.

Takahashi disse que eles levantaram a questão em cartas a altos funcionários da UE, incluindo o ex-chefe de política externa da UE, Josep Borrell.

Ele apontou para sistemas baseados em inteligência artificial usados ​​pelos militares israelenses chamados “Habsora“(O Evangelho)”Lavanda” e “Onde está o papai?“Ele disse que estes sistemas são usados ​​“para identificar, localizar e matar alvos do genocídio em curso em Gaza”.

Enfatizando que estes sistemas são usados ​​indiscriminadamente contra civis, Takahashi disse que “tal assassinato extrajudicial é proibido pelo direito internacional. A escala e a frequência de civis mortos em Gaza usando tais sistemas de inteligência artificial são devastadoras”.

– O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E REVISÃO ÉTICA DA UE É “INAPROPRIADO”

Takahashi destacou o foco particular da UE no desenvolvimento da IA ​​e disse que as instituições de investigação israelitas também estão envolvidas em vários projectos financiados pela UE neste domínio.

Observando que é impossível identificar qual o projecto financiado pela UE que sustenta os utilizados pelos militares israelitas devido à confidencialidade e ao sigilo, ele disse que “o potencial elevado risco associado a tal tecnologia nas mãos de um governo que tem um histórico de violações de direitos os humanos deveriam dar um alarme.”

Takahashi disse que apenas os projetos civis são elegíveis para receber financiamento através do programa Horizonte Europa.

“O desenvolvimento desta tecnologia de inteligência artificial confunde ainda mais a fronteira entre as aplicações civis e militares”, sublinhou.

Criticou a UE pelo seu “foco estreito” na avaliação dos objectivos dos projectos que financia, sendo insuficiente na monitorização e negligenciando o potencial para a sua utilização nas forças armadas.

Takahashi destacou que os princípios éticos do Horizonte Europa exigem que os projetos financiados defendam o “respeito pela dignidade humana, pela liberdade, pela democracia, pela igualdade, pelo Estado de direito e pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias”.

No entanto, o histórico da entidade de pesquisa com atividades militares ou violações de direitos humanos “não é questionado ou exigido” durante as revisões éticas, segundo Takahashi.

– ‘A UE RECUSOU CORTAR AS SUAS LIGAÇÕES COMERCIAIS COM ISRAEL OU PROIBI-LAS DO HORIZONTE EUROPEU’

Eman Abboud, professor do Trinity College Dublin, disse que foi demonstrado que os fundos da UE financiaram empresas de armamento sob o pretexto de investigação tecnológica e de segurança civil.

Ele disse que a UE é “culpada” por apoiar a indústria militar em Israel – que enfrenta actualmente acusações de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ) – através dos seus programas de financiamento.

“Organizações israelenses como a Elbit Systems Ltd. e a Israel Aerospace Industries, que se beneficiam e são profundamente cúmplices da opressão violenta e do apartheid de longo prazo de Israel e do genocídio em curso do povo palestino, receberam financiamento para pesquisas de segurança provenientes de financiamento europeu”. Abboud disse.

Criticando a capacidade das organizações que contribuem para as violações dos direitos humanos e para o enfraquecimento do direito humanitário internacional de beneficiarem dos fundos da UE, disse que “a UE recusou cortar os seus laços comerciais com Israel ou bani-los do Horizonte Europa”, apesar de tudo. o caso em andamento da CIJ. contra Israel.

Ele fez referência ao EU-GLOCTER, um projecto de “contraterrorismo” que envolve instituições israelitas, observando os seus laços com os militares e os serviços secretos de Israel, incluindo o Instituto Internacional de Contraterrorismo (ICT) da Universidade Reichman, que foi co-fundado por um antigo chefe dos serviços secretos.

“Devemos compreender que instituições como estas fornecem os meios para criar o aparelho de inteligência que é usado para atingir civis específicos em Gaza e no Líbano.

“Não podemos separá-los, dada a dupla utilização estratégica do financiamento para a investigação académica e do financiamento para a investigação militar”, acrescentou.

– AS TECNOLOGIAS ORIENTADAS POR IA DE ISRAEL VISAM CIVIS

A tecnologia de inteligência artificial desenvolvida pelas forças armadas israelitas chamada Habsora, que gera alvos automatizados e em tempo real, ataca frequentemente infra-estruturas civis e áreas residenciais, e o número de vítimas civis é sempre conhecido com antecedência.

A tecnologia Lavender analisa dados recolhidos sobre aproximadamente 2,3 milhões de pessoas em Gaza, utilizando critérios ambíguos para avaliar a probabilidade de ligação de um indivíduo ao grupo palestiniano Hamas.

Fontes disseram ao +972 e à Local Call, com sede em Tel Aviv, que no início dos ataques a Gaza, o exército era “completamente dependente” de Lavender, atacando automaticamente os homens que ele marcava, sem supervisão ou critérios específicos.

Lavender marcou aproximadamente 37.000 palestinos como “suspeitos”.

Usando o sistema baseado em inteligência artificial chamado “Onde está o papai?” Israel rastreia simultaneamente milhares de pessoas e quando elas entram em suas casas. As casas das pessoas visadas são bombardeadas, independentemente da presença de civis, incluindo mulheres e crianças.

Estas tecnologias de IA são conhecidas por cometerem erros computacionais frequentes, ignorarem o princípio da “proporcionalidade” e terem desempenhado um papel importante no assassinato de mais de 45.850 palestinianos desde 7 de Outubro de 2023.