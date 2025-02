Costanza Cavalli 02 de fevereiro de 2025

Somente uma pessoa que vive na África poderia se dar ao luxo de escrever que os Estados Unidos estão congelando e adicionando os noventa dias dos países em desenvolvimento: «Gostaria que fosse eliminado na África para sempre, exceto por alguns estados desesperados do braço». O apoio indescritível é Kaltum D. Guyo, comentarista político da jornada (a maior média independente da África Oriental e Central), advogado, pesquisador que vive entre Quênia e o Reino Unido: “É difícil justificar os países de ajuda cujos recursos roubam Em vez de investir em programas públicos para cidadãos, os líderes africanos preguiços, porque o Ocidente colocará o trabalho em seu lugar através da ajuda ».

Em 20 de janeiro, imediatamente após a cerimônia de liquidação, Donald Trump assinou uma ordem executiva que suspendeu a provisão de quase todos os fundos para projetos de cooperação humanitária e de desenvolvimento para o trabalho humanitário e de desenvolvimento e financiar soldados para Israel e Egito. Uma medida necessária para avaliar a eficiência dos programas, explicou Washington.





Com US $ 13,9 bilhões, os Estados Unidos contribuíram para 42,2% dos gastos globais em ajuda humanitária em 2024 (dados do FTS/UNOCHA). Se você levar em consideração os fundos destinados a outros setores, para educação ou desenvolvimento econômico, por exemplo, a obrigação dos EUA atinge 72 bilhões de distribuídos em 180 países (eles são os dados oficiais do governo em relação a 2023, os 2024 estão em processamento). Portanto, apesar do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio garantiu que “ajuda humanitária que salva a vida” ou “medicamentos básicos, serviços médicos, assistência e vida, além de suprimentos e custos administrativos necessários para oferecer essa ajuda”, As ONGs começaram a alarmar. Plano de emergência para assistência, que garante mais de 20 milhões de pacientes no mundo com HIV, afirma que é uma “questão da vida ou morte”: os fundos congelados podem levar os pacientes a morrer de AIDS e o vírus do HIV para distribuir novamente.

As organizações que operam na América do Sul afirmam que a decisão só piorará a violência e promoverá mais migração de uma área, da Colômbia para a Venezuela, lutando com o aumento do crime organizado (em 2023 os EUA pagaram 1, 5 bilhões de dólares para os países da América do Sul para os países ). No sudeste da Ásia, os ativistas alertaram que as campanhas de fumantes no Vietnã, Laos e Mianmar vão parar: matar e feridos serão dezenas de lesões. Finalmente, o New York Times apoia, a escolha ameaça restaurar a recuperação do ISIS porque remove o controle e a manutenção dos campos de refugiados (o de Al Hol, Síria) que organizam terroristas e suas famílias.

Todas as ajudam “construídas com a ingenuidade do oeste”, escreveu Guyo. Quando tudo bem, Rivoli chega com a população. No Quênia, os fundos para a epidemia de HIV estavam “envolvidos” no peculato (um funcionário público construiu uma vila com fundos roubados), as ONGs estão espalhadas na tentativa de aproveitar os fundos, sem mencionar os ridículos programas de combate contra a mudança climática . “O nível de corrupção dificulta todas as boas intenções: é difícil justificar a razão pela qual um país é pobre quando seu líder está na lista da Forbes, considerado um dos homens mais ricos do mundo”.