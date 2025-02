O fogo em massa envolve o mercado Sonamarg em Jammu e Caxemira; Omar Abdullah garante apoio

Um incêndio em massa eclodiu no mercado de Sonamarg, uma cidade turística no distrito de Ganderbal, em Jammu e Caxemira, disse que as autoridades no sábado.

O incêndio começou em um restaurante e se estendeu para lojas próximas, disseram eles. Os bombeiros estavam em cena trabalhando para conter o incêndio, acrescentaram as autoridades.

Os vídeos mostraram danos significativos às lojas no mercado. Sonmarg é um destino turístico popular.

Em uma publicação sobre X, o vice -comissário de Ganderbal disse que o pessoal de emergência, incluindo os bombeiros de Gund Kangan, o Exército, a força de resposta dos desastres do estado e os moradores locais, estavam trabalhando para controlar o incêndio.

“Cinco veículos de bombeiros no local, as operações estão em pleno andamento, Blaze foi controlado. Os esforços para extinguir o incêndio estão sendo lutados”, disse o funcionário.

O primeiro -ministro Omar Abdullah disse que estava em contato com autoridades locais para garantir assistência.

“Meu escritório está em contato constante com a administração local para garantir que qualquer possível assistência atinja os necessitados. Meus pensamentos e sentenças estão com as famílias e empresas afetadas. Nesse momento difícil, simpatizamos e faremos todo o possível para apoiar seus Recuperação “, disse Abdullah em X.

