O Fornero insulta Salvini: "O desespero de um perdedor"Além de todo o limite para DiMartediers | Vídeo

Roberto Tortora 12 de fevereiro de 2025

Ataque difícil por Elsa Fornnero para o Ministro dos Transportes, Matteo Salvinino estudo de Vermelho -arlblingA entrevista de LA7 que aprofunda as questões atuais políticas e é realizada todas as terças -feiras à noite no início da noite Giovanni Floris.

Salvini tem hoje, de fato, um Conselho Federal Urgente do LEGA E no primeiro ponto da agenda, existe o Corte pastas de impostos e o Paz fiscalMedidas que o líder do partido mencionou “uma situação nacional de emergência”: “paz tributária e demolição de todos os dados fiscais: 120 prazos são todos iguais em dez anos, sem multas e interesses, para ajudar milhões de italianos honestos em dificuldades”. Salvini estará em Roma, esperado hoje e amanhã após a viagem a Israel. O Ministro da Economia e Expoente da Liga também participará, Giancarlo Giorgetti. Enquanto isso, Fratelli D’Italia abre a proposta, mas enquanto os cobertores necessários forem encontrados.





Em vez disso, em vez disso, pergunta a ex-administração do bem-estar para uma avaliação da capacidade das pastas que ele deseja operar Salvini e ela é imediatamente desprezível: “Sinceramente, acho muito brutal que um vice-primeiro-ministro, Ministro dos Transportes, Um homem, um homem das instituições, etc., veja um mês e meio após a aprovação da lei orçamentária, que determina os insumos e a produção do governo para o ano seguinte, com uma hipótese de eliminar as pastas, o que seria custo de acordo com estimativas 5 bilhões. Parece sério para você? Parece uma atitude que respeita os eleitores, também seus eleitores?! “.





“Estes se sentem enganados e isso Não é aceitável. Se ele quisesse uma medida desse tipo, ele teve que apresentá -lo na Lei do Orçamento, encontrar os telhados e dizer: “Queremos ajudar os italianos em dificuldades e talvez no meio de uma recompensa alguns evitadores”, faça -o abertamente. Esta atitude está sozinha o desespero de um perdedor“.