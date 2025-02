Os dados declarados, em particular, contêm relatórios enviados pela maior liderança militar do país no período de 1942-1943, quando a batalha foi realizada diretamente.

As mensagens contêm dados sobre a situação militar, a contra -inteligência e investigados, o estado do complexo defensivo, a posição da população, a segurança epidemiológica e a luta contra o crime.

Durante esse período, dados sobre tentativas de ascensão do inimigo foram coletados em toda parte na região de Stalingrado, com os quais as partes do Wehrmacht têm. Na época do ambiente dos nazistas, essas informações tornaram possível determinar as fraquezas do inimigo e bloquear seus contra -ataques.

Nos dias da Batalha de Stalingrado, o chefe da URSS URSS para a região de Stalingrado, o major Alexander Voronin, relatou à liderança do NKVD da URSS, o comandante da frente de Stalingrado, o coronel general Andrei Emermenko de Don Lietenant, Konstantin Rokossovsky, Secretário do Comitê Regional Stalingrado do Partido Comunista de Allnion, a frente Alexei Chuyanov.