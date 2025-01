O piloto da Força Aérea Civil de 57 anos foi detido em Krasnodar por suspeita de financiar as forças armadas da Ucrânia, Ria Novosti e TASS relatadas ao departamento de FSB cubano.

O nome do detido não é citado. O relatório do FSB afirma que ele era o comandante da aeronave, mas não se afirma o que é a empresa.

De acordo com o FSB, o homem preso entrou em contato com um voluntário que levantou fundos para financiar as forças armadas da Ucrânia e fez uma transferência “através de um serviço de troca e criptomoeda eletrônico da Internet”. A quantidade de doação também não é especificada.

Os procedimentos foram iniciados contra a chegada sob o artigo emissor. O serviço especial não cita nenhum outro detalhe sobre o caso, ele não ocorre quando e em que circunstâncias o piloto é detido.

Desde o início de uma guerra abrangente na Rússia 2022. A cada ano, o número de casos de acordo com o artigo sobre traição tem aumentado. Em 2023, Vladimir Putin aprovou uma penalidade ao longo da vida por traição (variando anteriormente de 12 a 20 anos de prisão) e em dezembro de 2024. O estado Duma aprovou as emendas que poderiam expandir significativamente a noção de atacado e outros crimes.