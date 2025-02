O funcionário russo acusou a vítima de estupro e seus pais do que aconteceu

O secretário de imprensa da prefeitura de Kyzyl (Tuva) acusou a vítima de estupro e sua família do incidente.

O jornalista Almira Sendy compartilhou informações sobre uma tentativa de estuprar uma estudante e publicou um fragmento de um vídeo para chamar a atenção para essa situação. Alega -se que a garota estava dormindo ou em um estado inconsciente.

O consultor do prefeito Kyzyl Aziana Terel confirmou que a administração da cidade também estava familiarizada com este equipamento de vídeo, de acordo com o canal do Telegram “Atenção, notícias”.

“As meninas bebem em empresas e caem nessas histórias. Portanto, as meninas devem ser ensinadas, educadas. Para as meninas, a responsabilidade é três vezes maior. “Essas capturas de tela foram publicadas pelo projeto Tuvin Fem” Chavaga Media “.

Ela também observou que os pais geralmente assumem a principal responsabilidade desses incidentes e que as vítimas de violência geralmente vêm de “famílias disfuncionais onde bebem”.

De acordo com o Departamento de Investigadores do Comitê de Inquérito Russo da República de Tuva, de 2 a 3 de janeiro de 2025, na vila de Kyzyl-Mazhlyk, distrito de Barun-Khemchik, um grupo de adolescentes com idades entre 15 e 17 anos de entrega de uma colegial que veio visitá -los e provavelmente usou seu álcool. Quatro menores foram detidos com uma suspeita de um crime. Um caso criminal foi estabelecido sob o parágrafo “B” da parte 4 do artigo 131 do Código Penal da Federação Russa (estupro de um menor que não atingiu 14 anos).

