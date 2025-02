O fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, a casa de Vandalized, queimada pela máfia em Dhaka | Notícias do mundo

Nova Délhi: Um grande grupo de manifestantes foi destruído na quarta -feira e deu fogo ao fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, em Dhaka durante um discurso on -line de sua filha e ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina. A máfia irritada quebrou o monumento e a residência do pai do Sheikh Hasina, localizado em Dhanmondi 32, em Bangladesh, exigindo uma proibição da festa que ele fundou, a Awami League, na noite de quarta -feira.

Os atacantes forçam as instalações depois de abrir a porta e começaram um tumulto destrutivo. Os manifestantes foram vistos destruindo a estrutura. Eles também acenderam o piso superior do edifício. Hasina proferiu seu discurso organizado pela Liga da Ala dos Estudantes da Liga Awami na Liga Awami e pediu aos compatriotas que organizassem uma resistência contra o regime atual.

“Eles ainda precisam ter forças para destruir a bandeira nacional, a constituição e a independência que ganhamos às custas da vida de milhões de mártires com uma escavadeira”, disse Hasina em uma aparente referência ao laureado do prêmio Nobel Muhammad Yunus, o detentor do regime, instalado pelo movimento de estudantes anti -discriminatórios. Ela acrescentou: “Eles podem demolir um edifício, mas não a história … mas também devem se lembrar que a história vem”.

O movimento estudantil prometeu descartar a Constituição de Bangladesh de 1972, pois prometeram enterrar a “Constituição Mujibista”, enquanto alguns grupos extremos de direita também sugeriram uma mudança do hino nacional adotado pelo governo após a independência do Sheikh Mujib.

A casa tornou -se um símbolo icônico na história de Bangladesh, já que o xeque Mujibur Rahman liderou amplamente o movimento da autonomia antes da independência por décadas da casa, enquanto durante o sucessivo governo da Liga Awami quando se tornou um museu, chefes de estado ou Dignitários estrangeiros costumavam visitar de acordo com o Protocolo do Estado.

A residência de 32 Dhanmondi pegou fogo no início de 5 de agosto do ano passado, quando o regime da Awami League de quase 16 anos de Hasina foi derrubado e deixou secretamente o país junto com sua irmã mais nova Sheikh Rehana para a Índia em um vôo do Bangladesh Força Aérea.

Hasina disse que ela e seu único irmão sobrevivente haviam doado sua casa ancestral para uma confiança como propriedade pública, transformando o prédio no Museu Memorial de Bangabandhu, já que o xeique mujib foi chamado de “Bangabandhu” ou “amigo de Bengala” desde o fim do 1960, quando no final da década de 1960.

É a segunda vez que a casa de Rahman é atacada por uma máfia em Bangladesh. Anteriormente, a casa foi atacada depois que o ex -primeiro -ministro Sheikh Hasina renunciou ao cargo dele e fugiu do país. Os manifestantes entraram nas instalações da Câmara, que há muito tempo se associaram à família do Sheikh Mujibur Rahman, e declarou que a casa era um símbolo de autoritarismo e fascismo.

Eles expressaram suas intenções de apagar qualquer traço do ‘Mujibismo’ e o fascismo no país. Lamentando o incidente durante seu discurso on -line, o Sheikh Hasina disse que os agitadores estão destruindo a memória de sua infância, mas nunca podem apagar a história de sua família.

Quase chorando, Hasina disse: “Nós, as irmãs, vivemos para essas lembranças de Dhanmondi, agora estamos destruindo essa casa. A última vez que eles incendiaram esta casa, agora estão quebrando a casa. Eles podem quebrar esta casa, mas vão não seja bem -sucedido na eliminação da história.

Hasina, 77 anos, vive na Índia desde 5 de agosto do ano passado, quando fugiu de Bangladesh depois de um protesto maciço liderado por estudantes que derrubaram o regime de 16 anos de sua Liga Awami.