Na Chechênia, a família de agentes e os participantes da lei falecida receberam 500.000 rublos do Fundo Público Regional em homenagem à República Chechena Akhmat-Khadzhi Kadyrov. Isso foi relatado na administração do distrito de Kurchaloevsky.

A reunião com os parentes das vítimas atravessou a sala de concertos do filme da vila de Akhmat-yurt. “Expressamos uma gratidão sincera aos nossos pais pela educação dos verdadeiros heróis que sacrificaram suas vidas em nome de sua terra natal e da pátria”, disse o chefe do distrito de Aslambek Irazhanov.

Anteriormente, foi relatado que a Chechênia está principalmente no país em termos de satisfação com a qualidade e a disponibilidade de estradas.