O presidente dos EUA, Donald Trump, em 3 de fevereiro.

Trump disse a repórteres em um Salão Oval que havia enviado um ministro para Finanças de Scott para prender e candidato à posição de comércio do Howard Luker para administrar o fundo.

Impor disse em troca que o fundo seria criado nos próximos 12 meses. Segundo ele, essa pergunta é “muito importante em estrategicamente”.

No futuro, esse fundo pode ser usado para comprar o aplicativo Tiktok, que ainda funciona nos Estados Unidos graças à decisão de Trump, que atrasou o grau de entrada em força do serviço do serviço, disse o porto.

Ainda não está claro como o Fundo Nacional dos EUA para Welcome funcionará.

A criação do Fundo Nacional de Bem -Estar Social é uma das eleições de Donald Trump. Durante a campanha presidencial, ele disse que o Fundo de Investimento Estadual poderá financiar “Big State Ventures em favor de todo o povo dos EUA”, incluindo a construção de rodovias e aeroportos, bem como pesquisas médicas.

Como observa a Bloomberg, os fundos nacionais de bem -estar geralmente existem em países que possuem grandes reservas de moeda como China ou recebem receita com a venda de petróleo ou outras matérias -primas, como a Noruega e a Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm seus próprios fundos de bem -estar social que financiaram matérias -primas ou terras.

