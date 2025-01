A sociedade alemã fala cada vez mais de reformas dolorosas no sector da saúde. Com o aumento dos custos e o envelhecimento da sociedade, o sistema nacional de seguros obrigatórios e privados enfrenta novos desafios. A associação social VdK promove a ideia de que os prémios de seguro saúde poderiam ser reduzidos aos níveis da década de 1990, sem pagamentos “adicionais” aos segurados.

De acordo com os cálculos do VdK, a mudança para um fundo único de seguro de saúde (rejeitando a estrutura habitual de fundos “privados” e “obrigatórios”) reduzirá a taxa em 3,8 pontos percentuais. A associação social indica que um trabalhador com um salário bruto anual de 30 mil euros pode poupar até 600 euros por ano, e com um rendimento de 50 mil euros – cerca de 1.000 euros.

A presidente do VdK, Verena Bentele, acredita que uma reestruturação tão radical não só poupará dinheiro para os cidadãos, mas também simplificará o próprio sistema de contribuições. Ela expressou seu projeto em entrevista ao FOCUS online.

Como “cancelar” contribuições

No início de 2025, a maioria dos residentes alemães registou um novo aumento nas contribuições adicionais (Zusatzbeiträge) para fundos obrigatórios. A razão reside no facto de a sociedade estar a envelhecer e os custos dos serviços médicos aumentarem a um ritmo mais rápido.

Taxa normal: 14,6% para todos os segurados.

Taxas adicionais: definidas de forma independente por cada fundo, mas aumentam em todos os lugares, às vezes ultrapassando 2,5%.

No horizonte: as fundações familiares sem filhos pagarão um adicional de 0,6 ponto percentual a partir de 2023.

Segundo Bentele, um aumento constante dos preços é inaceitável, pelo que propõe “desactivar” os mecanismos de concorrência entre fundos e consolidar tudo num único fundo. Tais medidas, observa VdK, garantiriam:

Reduza os custos com publicidade e pessoal administrativo.

Redirecionar fundos para a prevenção.

Abolição do sistema dual (seguro obrigatório/privado).

Condições mais equitativas de acesso a médicos para todos os segurados.

Por que nem todos estão felizes?

Bentele está convencido de que uma reestruturação completa do sistema deve ser realizada por etapas: as caixas de doença (Krankenkassen) serão consolidadas até se tornarem uma organização única. No entanto, nem todos os especialistas partilham deste optimismo.

Boris Augurtzky, economista do RWI (Instituto Leibniz de Investigação Económica) em Essen, sublinha que a estrutura global de custos dos cuidados de saúde não mudará simplesmente por uma fusão de fundos. Segundo ele, dos cerca de 13 mil milhões de euros, a administração representa cerca de 5% da despesa total, enquanto outros 260 mil milhões de euros vão directamente para serviços médicos. Em vez disso, vale a pena pensar em como aumentar a eficácia do tratamento em vez de anular a concorrência, acredita Augurtzky.

O economista Jochen Pimpertz, do Instituto de Economia Alemã em Colónia, também defende o aumento da concorrência entre as companhias de seguros e preços de seguros mais flexíveis. Em particular, dá o seguinte exemplo: as pessoas que estão sempre dispostas a consultar primeiro um clínico geral (médico de família) poderiam beneficiar de uma apólice de seguro mais barata. E quem quiser ter acesso gratuito a especialistas terá que pagar a mais.

Argumentos a favor e contra: uma única caixa registadora será uma salvação?

Apoiadores da unificação

– Uma redução radical do número de caixas registadoras reduzirá os custos duplicados de escritórios, publicidade e marketing.

– O Fundo Único de Seguro de Saúde seria capaz de tomar decisões mais rápidas sobre o financiamento de medidas preventivas e de redução de custos.

– Segundo VdK, o desaparecimento das contribuições “adicionais” libera anualmente dinheiro “adicional” para o funcionário médio, que pode ser usado, inclusive para férias.

Entusiastas de competição

– Argumentam que, na ausência de concorrência, o incentivo à redução de custos e à luta pela qualidade dos serviços desaparecerá.

– A redução dos prémios só pode ser conseguida através da optimização dos custos médicos, e esta é principalmente uma área política e regulamentar (por exemplo, reforma hospitalar).

– Referem-se à experiência de países com financiamento público unificado (Inglaterra, Espanha): os custos são certamente mais baixos, mas a oferta de serviços é muitas vezes também menos extensa. Muitos cidadãos são obrigados a subscrever seguros adicionais de forma privada.

O ponto de vista dos especialistas governamentais e a situação na Europa

Segundo o Instituto Ifo (Munique), a decisão de reformular completamente o sistema é mais uma escolha política do que um simples cálculo numérico. O factor determinante do aumento dos custos continua a ser o envelhecimento da população e o aumento dos custos por segurado.

O Ministério da Saúde (SPD) de Karl Lauterbach está atualmente realizando uma grande reforma hospitalar. No curto prazo, a reforma pode resultar em custos adicionais, mas no longo prazo, o ministério espera poupanças.

Segundo cálculos de especialistas, a participação dos gastos com saúde no PIB alemão (13,2% em 2021) já caiu para 11,8% em 2023, o que dá esperança de uma estabilização ou mesmo de uma redução moderada dos gastos.

Em qualquer caso, enquanto nos Estados Unidos os cuidados de saúde “consomem” 16% do PIB e, ao mesmo tempo, milhões de cidadãos não têm seguro, a situação na Alemanha não parece tão dramática. Mas, como salientam os especialistas, qualquer mudança sistémica requer vontade política e longos debates.

O que você pode fazer hoje?

Enquanto os políticos discutem cenários globais, os próprios cidadãos podem poupar em prémios de seguro se compararem regularmente as taxas oferecidas por diferentes companhias de seguros de saúde. Como salienta a FOCUS online, mesmo a mudança de uma caixa registadora obrigatória para outra pode gerar lucros de várias centenas de euros por ano.

Combine contribuições adicionais

Avaliar propostas de “médico de família” (Hausarzt–Modell)

Verifique prêmios para exames preventivos

Assim, enquanto as reformas governamentais estão paralisadas, podem ser feitas poupanças parciais na escolha de uma seguradora específica.

Reforma ou competição?

A ideia de um fundo único de seguro de saúde continua a ser uma das opções extremas para resolver os problemas de saúde da Alemanha. Os apoiadores (especialmente o VdK) veem isso como uma forma de reduzir as taxas e eliminar contribuições adicionais. Os opositores acreditam que a concorrência incentiva os fundos a gerirem os fundos de forma mais eficiente e a pouparem.

A decisão política depende da abordagem médica que a Alemanha escolherá a longo prazo. Entretanto, o Ministério da Saúde apela à espera pelos resultados da reforma hospitalar e os economistas sublinham a necessidade de mudanças estruturais na própria medicina, e não apenas nos mecanismos de financiamento.

