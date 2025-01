O futuro da TikTok nos EUA no limbo: o Projeto Liberty do bilionário Frank McCourt propõe aquisição: a ByteDance dirá ‘sim’?

O TikTok enfrenta uma possível proibição nos Estados Unidos devido a questões de segurança nacional. Os alarmes levantaram alarmes sobre as práticas de privacidade de dados do aplicativo, com temores de que o governo chinês pudesse acessar os dados dos usuários coletados pelo TikTok, visto que sua controladora, ByteDance, está sediada na China. Estas preocupações suscitaram debates sobre o futuro da aplicação, com opções para a sua proibição total e, por outro lado, a sua venda a uma empresa sediada nos EUA para garantir maior controlo sobre os dados dos utilizadores norte-americanos. Em meio a essa incerteza, o Project Liberty apresentou uma proposta ousada para adquirir os ativos da TikTok nos EUA e reimaginar a plataforma com uma infraestrutura digital de fabricação americana, com o objetivo de proteger a privacidade do usuário e a segurança da existência contínua da plataforma nos Estados Unidos. .

Liderada pelo fundador do Project Liberty, Frank McCourt, a The People’s Bid for TikTok apresentou uma proposta à ByteDance para adquirir os ativos da TikTok nos EUA. Esta mudança visa preservar a comunidade TikTok ao mesmo tempo que reinventa a plataforma com uma infraestrutura digital de fabricação americana. Os objetivos da oferta incluem garantir a privacidade e o controle dos dados dos 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA e evitar o banimento da plataforma, ao mesmo tempo que limita as interrupções para os TikTokers e as partes interessadas.

A visão do Project Liberty para um novo TikTok Frank McCourt, fundador do Project Liberty, compartilhou sua visão para o futuro do TikTok. “Apresentamos uma proposta à ByteDance para concretizar a visão do Projeto Liberty de um TikTok reimaginado, construído sobre uma pilha de tecnologia fabricada nos Estados Unidos que coloca as pessoas em primeiro lugar”, disse McCourt. “Ao manter a plataforma viva sem depender do algoritmo atual do TikTok e evitando o banimento, milhões de americanos podem continuar a desfrutar da plataforma.”

O Project Liberty planeja fazer a transição da base de usuários do TikTok para uma nova infraestrutura focada no controle e na privacidade dos dados do usuário. Essa mudança minimizaria a interrupção para os usuários do TikTok, ao mesmo tempo que priorizaria a confiança e a transparência na plataforma.

Uma ampla coligação apoia a candidatura A proposta faz parte da The People’s Bid for TikTok, um esforço colaborativo para dar aos americanos voz e participação no futuro da plataforma. O projeto obteve o apoio de investidores, tecnólogos, empresários, criadores e cidadãos comuns. Recentemente, o investidor de renome mundial Kevin O’Leary juntou-se à iniciativa, solidificando ainda mais a sua credibilidade.

“Falei com todos os potenciais licitantes e está claro para mim que Frank McCourt e o Project Liberty são a equipe para fazer isso”, disse Kevin O’Leary, presidente da O’Leary Ventures. “Esta é a oferta que pode salvar o TikTok. O Projeto Liberty reuniu as pessoas certas, a visão certa e a tecnologia certa para evitar uma proibição. “É uma vitória para todos os americanos.”

Capacidade financeira e apoio à proposta. O Project Liberty disse que garantiu apoio financeiro significativo para concluir a aquisição. A proposta inclui manifestações de interesse dos principais fundos de private equity, family offices e indivíduos com alto patrimônio líquido. Além disso, o financiamento da dívida é apoiado por um dos maiores bancos dos EUA.

“Temos capacidade financeira para concluir a transação e estamos prontos para executar esta visão”, disse McCourt.

Os criadores do TikTok apoiam a proposta O Project Liberty também afirmou que a oferta obteve o apoio dos criadores do TikTok, que estão ansiosos para manter o controle sobre seus dados e conteúdo. A proposta permitir-lhes-ia continuar a interagir com uma plataforma onde poderiam ditar a forma como as suas informações são utilizadas, promovendo um ambiente mais seguro e transparente.

A Equipe Jurídica e Financeira do Projeto Liberty A equipe do Project Liberty inclui consultores jurídicos e financeiros líderes com experiência no tratamento de transações complexas e de alto risco. Tomicah Tillemann, presidente do Project Liberty, enfatizou a experiência da equipe, dizendo: “Temos a tecnologia, os recursos e a equipe para fechar um acordo e proteger a posição do TikTok como uma pedra angular cultural da Internet”.

Leia também | TikTok alerta sobre consequências mais amplas se a Suprema Corte dos EUA permitir a proibição: relatório

Tillemann acrescentou que, embora a ByteDance possa explorar todas as opções legais para manter seus negócios nos EUA, a proposta oferece uma alternativa que compensa os proprietários da ByteDance de forma justa, ao mesmo tempo que garante que os criadores e pequenas empresas do TikTok possam prosperar. Ele também enfatizou que os detalhes financeiros não serão compartilhados publicamente até que a ByteDance esteja em condições de revisar a oferta.

Leia também | Alternativas ao TikTok para considerar se a Suprema Corte dos EUA mantém a proibição

O caminho a seguir para o futuro do TikTok O Project Liberty acredita que sua proposta oferece uma solução de longo prazo para milhões de americanos que dependem do TikTok. A equipe espera que a ByteDance analise positivamente a proposta e leve a uma aquisição bem-sucedida.

“Acreditamos que nossa oferta é o caminho certo para milhões de americanos que desejam continuar usando o TikTok”, concluiu McCourt.

Leia também | Mike Pence reflete sobre o primeiro encontro com Donald Trump desde que deixou a Casa Branca