O gabinete de Kerala aprova o projeto de lei para estabelecer guerras particulares – Kerala News

O gabinete de Kerala, liderado pelo primeiro -ministro Pinarayi Vijayan, aprovou um projeto de lei para regular as universidades privadas no estado. O governo apresentará o projeto de lei na sessão de assembléia em andamento.

O projeto descreve os critérios de elegibilidade para agências patrocinadoras, o que exige que elas tenham uma história credível no setor educacional. Os candidatos devem atender aos requisitos mínimos de terra estabelecidos pelas autoridades regulatórias e depositar um fundo de corpus de Rs 25 crore no Tesouro do Estado. Várias universidades do campus devem estabelecer sua sede em pelo menos 10 acres.

Os compromissos para cargos administrativos importantes, incluindo o vice -chanceler e o corpo docente, devem cumprir as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Subsídios da Universidade (UGC) e pelo governo do estado, de acordo com o projeto.

Reservas e bolsas de estudo

Cada curso deve reservar 40 % dos assentos para estudantes que são residentes permanentes de Kerala. O sistema de reserva existente será aplicado em todas as instituições, de acordo com o projeto de lei. As concessões de taxas e bolsas serão mantidas para a casta programada e os alunos da tribo programada.

Procedimento de aplicação

Para solicitar, uma instituição deve enviar um relatório detalhado do projeto com informações sobre recursos e recursos financeiros, de acordo com o projeto de lei. Um comitê de especialistas revisará o pedido. O comitê incluirá um acadêmico indicado para o governo como presidente, vice -chanceler, secretário de ensino superior, candidato do Conselho de Educação do Estado, candidato do Conselho de Planejamento e colecionador do distrito.

O Comitê apresentará sua decisão dentro de dois meses e o governo informará o requerente por sua decisão.

Emendas às leis universitárias existentes

O gabinete também aprovou emendas às leis universitárias existentes. As mudanças eliminarão uma disposição que permita às universidades estabelecer centros de estudo fora de Kerala e no exterior. Uma disposição especial garantirá a continuidade das estruturas de governança universitária, permitindo que os sindicatos e os Senados existentes continuem até sua reconstituição ou o fim de seu mandato atual.

O memorando aprovado será enviado ao Departamento de Direito para obter mais medidas.