O Gabinete do Grande Promotor de Lucian revelou violações de manutenção de estradas

Com base nas chamadas dos cidadãos, o Ministério Público de Lucian assumiu o controle da legislação de segurança rodoviária em termos da obrigação de manter adequadamente as estradas da cidade. Isso foi relatado “MK em PSKOV” no serviço de imprensa do departamento.

Durante a auditoria, o escritório do promotor revelou inúmeras violações sobre a manutenção de estradas. Essas violações incluíram muitos ninhos na superfície da estrada, que violavam a segurança rodoviária.

Nesse sentido, o promotor da cidade deu uma idéia em que ela pediu para eliminar violações e atrair pessoas que cometeram violações à responsabilidade disciplinar. No momento, o caso está sendo estudado.