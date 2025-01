Em particular, a investigação ucraniana acusa Novinsky de “difundir as histórias do Kremlin” e de “se tornar curador da Igreja Ortodoxa Russa no território da Ucrânia” desde 2014.

“O Delegado do Povo da Ucrânia às reuniões VII-IX foi informado da suspeita de alta traição e violação da igualdade dos cidadãos dependendo da sua afiliação racial, nacional, regional e crenças religiosas”, dizia a mensagem.

Além disso, tal como indicado na declaração, o próprio Novinsky está agora na União Europeia.

Novinsky é coproprietário da holding ucraniana Metinvest, cujo principal acionista é o empresário mais rico da Ucrânia, Rinat Akhmetov.

Em 2023, o serviço de segurança da Ucrânia apreendeu propriedades de um empresário ucraniano avaliadas em mais de 10,5 mil milhões de hryvnia (287 milhões de dólares), nomeadamente um complexo hoteleiro de elite no centro de Kiev, o porto comercial marítimo de Ochakov e centros comerciais.