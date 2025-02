O garoto de três anos morre depois de cair no poço de lixo no aeroporto de Cochin-Kela News

Um garoto de três anos morreu depois de cair em um poço de lixo no Aeroporto Internacional de Cochin, em Nedumbassery, na quarta -feira. O acidente ocorreu perto de uma cafeteria localizada no terminal de chegada oposto 1.

O falecido, identificado como Rithan, era originalmente do Rajastão. Segundo os relatos, ele estava brincando com seu irmão do lado de fora da cafeteria enquanto seus pais estavam lá dentro. Em uma trágica reviravolta, Rithan caiu acidentalmente ao poço enquanto jogava.

Embora ele tenha sido imediatamente levado ao hospital, os médicos não puderam salvá -lo. Após o incidente, as autoridades do aeroporto cobriram o poço com uma cobertura de plástico para evitar mais contratempos.

Em outro incidente, uma estudante morreu e vários outros ficaram feridos quando seu ônibus escolar capotou em Kannur, Kerala, em 2 de janeiro. O incidente ocorreu perto da ponte Valakkai em um cruzamento. As imagens de CCTV mostraram o ônibus escolar de Kurumathur Chinmaya perdendo o controle em uma ladeira antes de ligar uma estrada mais baixa. O ônibus levou os alunos para casa depois do horário escolar.

Segundo relatos, 14 crianças ficaram feridas no acidente. A polícia de Sreekantapuram registrou o caso por acusações de homicídio de culpa.