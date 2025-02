O cálculo das armas do sargento Semakin dispara nas fortificações do inimigo em uma das ruas de Budapeste, fevereiro de 1945.

A Biblioteca Presidencial complementou consideravelmente seu complexo eletrônico “A Segunda Guerra Mundial em documentos de Arquivo”. Inclui mais de 80 documentos que lidam com os eventos da grande guerra patriótica no período de 28 de janeiro a 13 de fevereiro de 1945.

De acordo com Rosarchiv, uma parte considerável dos documentos sobre a operação ofensiva de Budapeste explica pelas forças armadas das fachadas da 2ª e 3ª Ucrânia do Exército Vermelho. Terminou em 13 de fevereiro de 1945 devido à total libertação de Budapeste.

No site da Biblioteca Presidencial, agora você pode encontrar ordens militares e diretrizes operacionais do Comando Front para atacar Budapeste, um mapa da circulação e liquidação pelas tropas da 2ª Frente Ucraniana do Grupo de Inimigo Budapest em dezembro de 1944-Februari 1945 .

Na ordem do Supremo Comandante no. Front capturou mais de 10.000 soldados e oficiais inimigos, liderados pelo comandante alemão do Budapestgroep de tropas do coronel general Pfeffer Wildenbruh e sua sede, e apreendeu uma grande quantidade de armas e várias propriedades militares. “

As tropas soviéticas também capturaram o general húngaro Mikloya Freedyash, que testemunhou o desempenho dos parlamentares do Exército Vermelho em 12 de fevereiro de 1945. Em forma digital apareceu script Suas confissões, escritas à mão na língua e tradução húngara em russo, feitas ao mesmo tempo.

“Por volta de meados de janeiro, ouvimos, enquanto ouvimos no abrigo -bomba dos vizinhos que os russos foram enviados para dois locais do parlamento antes do cerco de Budapeste”, escreveu o general Fridyash. Budapeste.

Então ele escreveu que as notícias da apresentação dos parlamentares “ficaram chocadas com todos e ninguém queria acreditar nisso”. Cerca de uma semana depois, o general Frideyash conheceu um amigo em sua casa com o nome Vargush. Ele serviu como parte da 18ª Divisão de Artilharia de Assalto. Na casa do general, ele estava procurando um apartamento para si mesmo.

“Em uma conversa com ele, perguntei se os alemães atiraram em deputados russos?” “Ele me respondeu que uma ordem foi recebida da ordem alemã – para abrir fogo aos deputados russos em caso de aparência.

Essa ordem foi tão estritamente afirmada que todo comandante do batalhão estava com uma recepção pessoal para certificar seu recebimento dessa ordem.