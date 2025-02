O chefe da empresa de armas da Rheinmetall Armin Papperger disse ao jornal Financial Times que a Europa é culpada de estar longe das negociações dedicadas ao final da guerra russa da Ikraine. Isso é declarado em publicações Publicações em 18 de fevereiro.

Segundo Papperger, os europeus não foram convidados a negociações entre a Rússia e a Ucrânia dos EUA devido ao fato de a Europa ter investido em defesa por décadas.

“Se você não investe, se não tiver poder, eles o tratam como crianças. Nos últimos 30 anos, era muito apropriado para os europeus dizer:” Bem, consome um por cento (PIB para defesa), isso é Normal.

Armin Papperger suspeita que os esforços de Donald Trump realmente forçarão a Rússia a “parar um incêndio”. Mas mesmo no caso de um cessar -fogo, disse o chefe de Rheinmetall, sua empresa vencerá, porque a Europa investirá em armas, um conflito entre agressão russa. “Europeus e ucranianos não têm nada em armazéns”, disse ele, falando de reservas de armas baixas no continente.

“Mesmo que a guerra (russa) pare, ele pensará erroneamente que um futuro muito calmo nos aguarda”, acrescentou a cabeça de Rheinmetall.

As delegações da Rússia e dos EUA realizarão uma reunião em 18 de fevereiro em Riyadh, onde discutirão os preparativos para possíveis negociações de paz na Ucrânia. Representantes da Ucrânia, como a Europa, não participam de negociações.

No período de 2021 a 2024, o custo total da União Europeia para a Defesa aumentou mais de 30% e totalizou 326 bilhões de euros, ou cerca de 1,9% do bloco. A Alemanha, a maior economia da Europa, em 2024 enviou cerca de 2% de sua defesa do PIB. O presidente dos EUA, Donald Trump, insiste que os países da OTAN gastam 5% da defesa do PIB.

O Rheinmetall é um dos maiores fabricantes alemães de conchas de artilharia de 155 mm usadas na guerra na Ucrânia. A preocupação foi fornecida com tanques Kiyan, veículos de combate para pedestres e outros equipamentos e também abriu uma viagem defensiva na Ucrânia.

As autoridades russas planejavam matar Armina Papperger, disse a CNN em julho de 2024, referindo -se a fontes. O Serviço de Inteligência dos EUA que alertou a Alemanha soube da preparação de tentativas. A OTAN confirmou que a Rússia está preparando uma tentativa de chefe de Rheinmetall. De acordo com a publicação alemã, Focus, o presidente russo Vladimir Putin chamou Pappperger de “provocação de guerra” em uma reunião com o Exército na primavera de 2024.

Os Estados Unidos e a Rússia em breve começarão as negociações no final da guerra na Ucrânia. Eles não convidaram a Ucrânia para a Ucrânia. Europa e