O golpe de joias de Mumbai Torres tem ligações com a Ucrânia: o que sabemos sobre o esquema Ponzi e milhões de investimentos

Um funcionário disse na sexta-feira que a Ala de Ofensas Econômicas (EOW) da Polícia de Mumbai apreendeu $5 milhões de dólares em dinheiro, depositados por investidores, de uma joalheria Torres em Dadar e de um apartamento na cidade. “A estimativa do valor total envolvido no golpe foi $22 crore”, disse o PTI. A apreensão foi feita durante buscas na quinta-feira.

A Seção de Crimes Econômicos da Polícia de Mumbai, que está investigando o golpe das joias de Torres, concentrou-se no papel dos cidadãos ucranianos Artem e Olena Stoin. Fontes policiais disseram à NDTV que os dois desempenharam um papel fundamental na conspiração para atrair pessoas com enormes retornos sobre o seu investimento em pedras preciosas, ouro e prata.

Torres teria postado um vídeo no YouTube anunciando que fornecerá juros de 11% sobre os investimentos feitos antes de 5 de janeiro, após o qual a taxa cairá. A empresa incentivou pagamentos em dinheiro, oferecendo juros adicionais de 0,5%. Porém, no dia 6 de janeiro, as lojas fecharam. Os investidores perceberam que haviam sido enganados.

Em fevereiro do ano passado, os pontos de venda Torres foram inaugurados em seis localidades na Ciudad Máxima e arredores. Eles vendiam joias com pedras preciosas e ofereciam um plano de bônus.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Notícias de negóciosNotíciasÍndiaO golpe de joias de Mumbai Torres tem ligações com a Ucrânia: o que sabemos sobre o esquema Ponzi e milhões de investimentos

AvançarMenos