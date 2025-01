O golpe velado de Eknath Shinde em Uddhav Thakery no aniversário do nascimento de Balasaheb Thackeray

Em um aparente ataque a Uddhav Thackeray, o principal vice -ministro de Maharashtra, Eknath Shinde, disse na quinta -feira que aqueles que rejeitaram a ideologia de Balasaheb Thackeray se tornaram “Naa Ghar Ka Naa Ghat Ka (nem peixes nem pássaros)”.

Ao ir a uma demonstração de ‘Shivotsav’ para comemorar o falecido fundador de Shiv Sena, Bal Thakery, em seu aniversário de nascimento no complexo Bandra-Kurla de Mumbai, Shinde disse que a facção do partido liderado por ele ligado à ideologia de Balasaheb Isso resultou em uma grande vitória eleitoral para eles.

Ele destacou a necessidade de força e trabalho duro para alcançar o sucesso. “Conseguimos mais dois votos de lakhs do que a UBT Sena em Lok Sabha e 15 lakhs levantam mais votos nas pesquisas da Assembléia. Agora, diga -nos quem pertence ao verdadeiro Shiv Sena?” Shinde perguntou.

A Aliança Mahayuti, formada pelo Shiv Sena (Shinde), pelo BJP e pelo Congresso Nacionalista de Ajit Pawar, obteve 231 assentos nas eleições para a Assembléia de Maharashtra.

“Vencemos com um mandato enorme porque não abandonamos a ideologia de Balasaheb”, disse Shinde. “Eu sempre fui um Karyakarta e continuarei sendo. O respeito por si mesmo é mais importante para nós do que qualquer presidente”, disse ele, descartando relatórios de discórdios com o ministro principal, Devendra Fadnavis, para a cobiçada posição.

Na manifestação, Eknath Shinde também foi visto sendo parabenizado pelos beneficiários do plano Laadli Behen pela esmagadora vitória da aliança Mahayuti nas eleições recém -concluídas da Assembléia. Shinde expressou sua gratidão e disse que o cargo de Laadla Bhai que lhe deu milhares de milhares de Laadli Behen é mais importante do que qualquer outra posição.

Shinde concluiu seu discurso descrevendo os planos do partido para as próximas eleições locais. “Vamos repetir nossa vitória de Gram Sabha às empresas municipais. Levaremos Shiv Sena para cada casa em cada cidade. Nosso objetivo é construir um Sena Sena. Nada é impossível para o nosso Shiv Sainik”, disse ele.

Em outro evento significativo, Shiv Sena (Eknath Shinde) anunciou que todos os funcionários do partido em Mumbai serão demitidos e que novos compromissos serão feitos com base em apresentações anteriores.