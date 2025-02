O governador Andrei Chibis pediu para encontrar limpeza de neve em canteiros de obras

O governador da região de Murmansk, Andrei Chibis, conheceu o chefe da cidade Yuri Merdechkin. A situação com a remoção de neve nas estradas e calçadas da cidade foi discutida. Chibis observou que o controle do “controle do governador” revelou o problema em muitas famílias e pediu para atrair equipamentos e pessoas adicionais.

Segundo o chefe da cidade, a rua como um todo é limpa rapidamente, mas há um problema de gelo nas calçadas. Além disso, o preço do trabalho é complicado por mudanças de temperatura e precipitação abundante. Serdychkin observou que a cidade ajudará os serviços públicos o máximo possível: “Um grande número de organizações de gestão não pode lidar adequadamente com as áreas de neve. Onde temos a oportunidade, ajudamos as forças da administração de estradas. Em nome do governador, na sede, trabalharemos com organizações gerenciadas como mobilizar o trabalho em locais de limpeza, quais recursos são necessários para atrair. »»

Antes, “MK in Murmansk” escreveu que 208% da precipitação do padrão caiu em Murmansk em janeiro.