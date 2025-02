“Outro drone foi baleado na vila de Afipsky, no distrito de Severky. Infelizmente, o naufrágio danificou uma casa particular lá. Ninguém foi ferido, trabalhos de serviços especiais no local”, escreveu Kogdratyev em seu próprio Canal do Telegram.

O governador enfatizou que os moradores deveriam ajudar a reparar suas propriedades o mais rápido possível.

“Ele estabeleceu essa tarefa no chefe interino do município de Dmitry Malov”, disse ele.

Observe que a vila de Afipsky fica a aproximadamente 25 quilômetros de Krasnodar.

Lembre -se de que, na noite, de domingo a segunda -feira, o UAV UAV disparou sobre a capital do Kuban caiu em um prédio residencial multi -sorey no centro da cidade. Seus trechos caíram sobre uma superestrutura técnica no 19º andar do edifício.

De acordo com informações preliminares das autoridades da região, nenhuma lesão é ferida.

Serviços especiais e agências policiais trabalham no local da situação de emergência. No momento, há um apartamento para esclarecer se as áreas de estar sofreram.