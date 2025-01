O governador da região de Penza visitou diversas regiões, dando especial atenção a importantes equipamentos sociais.

Um dos pontos-chave da sua viagem foi a pensão Serdobsky para idosos e deficientes, onde foi concluída uma reconstrução em grande escala de um edifício de três andares. O custo dos reparos foi de mais de 325 milhões de rublos.

A necessidade de reconstrução do antigo edifício, construído na década de 1980, foi causada pela sua destruição parcial. As autoridades regionais recorreram ao governador em busca de apoio, o que possibilitou a captação de recursos federais. Graças a isso, foram criadas condições de conforto no internato, incluindo quartos amplos e elevadores funcionais que atendem às necessidades dos cadeirantes.

Continuando a fiscalização, o governador apreciou muito o trabalho da reformada Casa da Cultura do distrito de Serdobsky, cuja grande reforma foi concluída em agosto do ano passado. O custo do projeto foi de mais de 46 milhões de rublos e incluiu não apenas reparos, mas também equipar o auditório com novos assentos e equipamentos.

No âmbito da visita, o governador participou numa cerimónia de entrega das chaves dos novos apartamentos a oito famílias de médicos que participaram num projecto-piloto que visa aumentar a natalidade. Moradias no valor de cerca de 60 milhões de rublos foram oferecidas aos médicos com possibilidade de se tornarem proprietários em dez anos.

Um dos destaques da viagem foi a entrega de um presente presidencial a Victoria Yachina, de 15 anos. O computador e a impressora colorida necessários para o ensino de design gráfico foram doados a uma menina cujo pai era um herói que deu a vida na República Popular de Donetsk.