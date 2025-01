O governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, propôs considerar a questão da negação de estudos em universidades estaduais e escolas técnicas a adolescentes que “cometem atos ilegais” contra o exército.

Na reunião, o governo do Oblast de Belgorod, Gladkov, propôs “consulta ao nível da discussão pública”. Segundo ele, quando se trava uma “batalha agressiva de informação” é preciso proteger as crianças, o sistema constitucional, a região e o país. Mas nem sempre isso é possível e “criam-se condições para a criação de ações ilícitas por parte dos adolescentes”.

Se uma criança comete, por ex. ato ilegal contra militares, em relação à avaliação das ações do Estado no âmbito – a minha proposta é considerar a questão da prevenção no futuro, por ex. educação em escolas técnicas. e universidades estaduais.