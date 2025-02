O governador do Maine “deve querer proteger o esporte feminino e feminino”, diz Saint Marsha Blackburn

O senador Marsha Blackburn, R-Tenn., Responde ao cuspir de Maine Janet Ganet Mills com o presidente Donald Trump sobre o envolvimento de transgêneros transgêneros no esporte feminino.

Trump assinou a Ordem Executiva “Nenhum homem nos esportes femininos” no início deste mês para garantir que nenhum atletas de transgêneros competam contra mulheres ou meninas no esporte. Alguns países, como o Maine, descartaram a ordem executiva.

Tudo isso levou a poeira pública entre Mills e Trump na sexta -feira. Trump ameaçou recusar financiamento federal se o estado continuar permitindo atletas de transe nos esportes femininos. Mills disse: “Vejo você no tribunal”.

Blackburn fala sobre a decisão do Maine em uma entrevista à Fox News Live com o âncora Mike Emanuel.

“Este é um dos que determinam os problemas entre a esquerda e a direita”, disse ela. “Acreditamos plenamente que o presidente Trump está certo sobre isso. A política do governo federal apoiará o Título IX, como para mulheres e mulheres esportes e não apoiará homens, homens biológicos em esportes femininos. E como o presidente Trump disse que essa é a posição federal e, portanto, o governador deve aplicar isso.

Trans Athlete perde uma partida de jogo de playoff para garotas contra a investigação de Trump, protestos, protestos

“Ela deve querer proteger o esporte feminino e feminino. É incrível optar por não fazer isso”.

O diretor executivo do principal órgão que governa os esportes da Maine High School disse que as equipes atléticas continuariam a determinar a admissibilidade com base na identidade sexual declarada do aluno, apesar da ordem executiva do presidente, que procura proteger “homens esportivos masculinos”.

O governador do Colorado, Jared Polis, um democrata que atua como presidente da Associação Nacional do Governador, fala sobre Mills e Spat of Trump.

“Como governadores, temos nossa iniciativa anterior, com a qual continuamos trabalhando, é discordar melhor”, disse Polis.

“Sempre esperamos que as pessoas possam discordar de uma maneira que eleva o discurso e tenta alcançar uma solução comum em torno … qual é a questão. Não acho que esse desacordo seja necessariamente um modelo disso”, continuou ele, ele, ele continuou, acrescentando que alguns governadores podem não ter conhecido a origem da troca de incêndio neste momento.

Charlie Krets e Jackson Thompson, da Fox News, contribuíram para este relatório.