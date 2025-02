O serviço de imprensa do governador da região de Kostroma relata que Sergey Sitnikov, em 19 de fevereiro, realizou uma reunião de trabalho com o chefe do Departamento Central de Rostekhnadzor Evgeny Tyutuntsev e seu assistente Dmitry Puzanov.

O governador Sergei Sitnikov expressou sua gratidão aos especialistas em Rostekhnadzor por sua ajuda na preparação de documentos ao iniciar uma caldeira a gás em Manturov – afinal, seu lançamento em operação reduziu o custo da produção de calor quase 2 vezes.

Por sua parte, os representantes de Rostekhnadzor observaram que, na região de Kostroma, os municípios são melhor e melhor se prepararem para o período de outono-inverno: “Antes da atual temporada de aquecimento do passaporte de preparação, 31 municípios de 33 receberam quase 94%. Crescimento comparado a 2020 a 30%. Esses são números importantes ”, disse Evgeny Tyumensev. O Dmitry Puzanov também observou que durante a estação de aquecimento de 2024-2025, observou-se uma diminuição no número de situações de emergência de 139 a 87, o que é quase 30%.