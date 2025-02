O governo age duro na OTT, as plataformas de mídia social, eles são solicitados a aderir a ter a lei

Nueva Delhi (Índia), 20 de fevereiro (ANI): O Ministério da Informação e Broadização aconselhou as plataformas OTT a aderir às leis da Terra enquanto publicava conteúdo em suas plataformas.

Este aviso ocorre dias após um comentário vulgar feito por um popular podcaster Ranveer Allahabadia, que se tornou um debate e críticas generalizadas. Ranveer Allahbadia fez comentários inapropriados durante sua aparição em um programa ‘Índia’.

Forses foram lançados contra o podcast e o show de que ele fazia parte. O podcast então transferiu a Suprema Corte. O tribunal Apex concedeu proteção provisória sujeita à sua cooperação totalmente com a investigação.

O ministério disse que recebeu referências de membros do Parlamento, representações de organizações legais e públicas sobre a disseminação de conteúdo obsnográfico, pornográfico e vulgar publicado por certos editores de conteúdo de cura on -line (plataformas OTT) e redes sociais.

A publicação de conteúdo obsceno ou pornográfico é um crime punível.

O ministério informou que as plataformas OTT aderem às várias disposições das leis aplicáveis ​​e ao Código de Ética prescrito sob aconselhamento sobre conformidade com as leis indianas e o Código de Ética prescrito sob a tecnologia da informação (diretrizes intermediárias e meios digitais, Código de Ética). , 2021 – Reg.

Parte das Regras de Tecnologia da Informação (Diretrizes Intermediárias e Mídia Digital, Código de Ética), 2021, Interalia, fornece um código de ética para plataformas OTT e um mecanismo institucional de três níveis para o reparo de reclamações relacionadas à violação do código de ética.

O Código de Ética, Interalia, exige que as plataformas OTT não transmam nenhum conteúdo que seja proibido por lei, realize uma classificação de conteúdo baseado na idade, com base nas diretrizes gerais fornecidas no cronograma para as regras, implementação do mecanismo de controle de acesso ‘Um conteúdo qualificado para restringir o acesso ao referido conteúdo de uma criança e também exercer devido cuidado e discrição.

Além disso, as regras estabelecem que os órgãos auto -reguladores das plataformas OTT supervisionarão e garantirão o alinhamento e a conformidade com as plataformas OTT ao Código de Ética.

A atenção às disposições da Lei de Representação Independente das Mulheres, 1986, Bhartiya Nyay Sanhita (BNS), 2023, Proteção de filhos da Lei dos Crimes Sexuais (POCSQ), e a Lei de Tecnologia da Informação também é convidada (TI), 2000.

As plataformas OTT são informadas de que as plataformas OTT aderem às várias disposições das leis aplicáveis ​​e ao Código de Ética prescrito sob as regras, 2021 ao publicar conteúdo em suas plataformas, incluindo a mais rigorosa adesão da classificação baseada na idade de idade de Conteúdo prescrito sob o código. de ética