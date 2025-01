O governo alocou 1,5 bilhão de rublos do fundo de reserva para remover as consequências

O governo russo alocou 1,5 bilhão de rublos do Fundo de Reserva para eliminar as consequências do petróleo que derrama no estreito de Kerčka, relatado Gabinete de Serviço de Pressione Ministros.

O dinheiro será enviado ao orçamento da região de Krasnodard. Eles pretendem, entre outras coisas, realizar trabalhos sobre o descarte e a neutralização da areia contaminada com óleo alojado, bem como a decoração das superfícies da praia.

26 de janeiro no Ministério de Situações de Emergência relatadoque em 17 ações da costa do Mar Negro de mais de 63 quilômetros da nova emissão local da facção de derivados de petróleo – especialmente na área de Krasnodar, ao longo da costa, de Cape Panagia até a praia central de Anapa.

Em 15 de dezembro. De acordo com dados de emergência, os tanques transportaram um total de cerca de 9,2 mil toneladas de óleo combustível. Como conseqüência do acidente, o óleo e o óleo do óleo foram derramados por dezenas de quilômetros de costa na região de Krasnodar.

Em 23 de janeiro, o chefe do Ministério dos Recursos Naturais Alexander Kozlov relatou a Vladimir Putin que a reforma de Anapa Beach começará após derramar o óleo do óleo combustível apenas no final de 2025 e terminará em maio de 2026. Kozlov acrescentou que Os números finais sobre o tamanho da área necessária podem renovar a renovação depois que todos os shows do alojamento param e a removem da costa. Em 25 de janeiro, o governo relatou no final do bombeamento do óleo combustível do navio Volgoneft-239. Volgoneft-212 tanque afundou; O Ministério dos Transportes disse que o trabalho para determinar seu “destino adicional” estava em andamento.

Mazuta derramando em um Mar Negro é um evento cuja extensão poucas alguém poderia avaliar imediatamente Agora está claro que o sul da Rússia desta catástrofe não se recuperará pelo menos 10 anos