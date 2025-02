O governo da Federação Russa, há mais de 20 anos, ficou confuso com o nome de um do Conselho do Patrimônio Cultural em São Petersburgo – o lugar do duelo entre o poeta Alexander Pushkin e o oficial francês Georges Charles Dantes. Na regulamentação do governo de 10 de julho de 2001. O monumento Rotulado Como “o lugar onde 27 de janeiro de 1837. Poeta Pushkin, como com Dantes E.”. Atenção sobre isso é um dos primeiros virado A advogada de Petersburgo, Julia Konanova, que tenta fazer correções de documentos do governo há vários anos.

Konanovava disse que, em janeiro de 2023, trabalhando nesse caso, ela descobriu um erro em seu comitê de descarte de controle estatal em São Petersburgo, o uso e proteção dos monumentos de história e cultura (KGIOP), este documento foi publicado no Sankt Petersburg Portal. No documento, Georges Dantes foi chamado “Dantes E.”

“Eu li todos os romances de Alexander Dumas na minha infância. Edmond Dantes é o personagem principal de seu romance” Conde Monte Cristo “. <...> Talvez a letra “E” esteja no teclado ao lado da letra “F”. Ou talvez o artista também tenha sido lido pelos romances de Dumas. E existe até uma versão que confirma essa teoria de que, como Pushkin sobreviveu e começou a assinar “, disse Julia Konanova.

Obviamente, é originalmente cometido um erro no decreto do governo, ou seja, ao preparar um documento de publicação de 2001. Este erro está presente na versão de decreto em 13 de outubro de 2008, publicada no site governobem como em sistemas “Garantia” E Docs.cntd.ruque configuraram documentos do estado (a versão anterior não pôde ser encontrada).

O erro do regulamento do governo caiu em vários documentos do estado. Ela está dentro disposição Kgiop, iu ordem O Ministério da Cultura, disse Konanova. “Dantes E.” mencionado no registro estatal unificado de instalações de patrimônio cultural (história e monumentos culturais) do povo da Federação Russa, publicado No portal do Ministério da Cultura. Além disso, os sites da CityWalls em 2022. PercebidoQue o duelo de Pushkin “com Dantes E.” No mapa, existe, que desde 2009 tem sido o “sistema regional de geoinformação” () São Petersburgo.

Ao mesmo tempo, não há esse erro no monumento definido no duelo de Pushkin. O obelisco apenas escreveu que este é “o lugar do duelo como Pushkin”, sem mencionar Dantes. mensagem de 11 de fevereiro de 2019. No site smolny, como em mensagem KGIOP de 10 de fevereiro de 2025, diz -se que Pushkin teve uma partida com Georges Dantes.

Yulia Konanova em 2023-2025. Ela se voltou várias vezes para KGIOP e o Ministério da Cultura da Federação Russa, com um pedido para corrigir o erro nos documentos. A mais recente resposta do Ministério da Cultura, recebida em fevereiro de 2025, diz que as mudanças nos documentos só podem ser feitas após o documento do governo da Federação Russa, e o Comitê de Proteção do Monumento em São Petersburgo deve terminar .

No serviço de imprensa kgiop Relatado Fontanese em 12 de fevereiro, que “esse erro não afeta os limites e o regime estabelecidos do território da instalação do patrimônio cultural”. Ao mesmo tempo, o departamento observou que melhoraria um erro no decreto do governo da Federação Russa, o comitê foi organizado por um exame histórico e cultural do estado. Conforme observado no comitê, o exame será realizado “em uma conta adicional”.