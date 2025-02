O governo da Federação Russa preparou um grande pacote de emendas para combater as redes telefônicas e da Internet

O governo russo desenvolveu um pacote de emendas para várias dezenas de leis e atos regulatórios destinados a combater o abuso cibernético, relatado RBC 10. Fevereiro. O desenvolvimento das alterações da publicação foi confirmado pelo vice -governo Dmitry Grigorenko e pelo Ministério do Desenvolvimento Digital da Federação Russa.

No pacote de emenda, como a RBC escreve, existem várias dezenas de medidas, aqui estão algumas delas:

Organismos estaduais, organizações de crédito, bancos centrais, operadores de comunicação, redes sociais, agregados de bens e serviços, anúncios de anúncios serão proibidos de usar mensageiros estrangeiros para comunicação ou comunicação oficial com cidadãos, clientes ou usuários.

Os funcionários dessas organizações poderão usar mensageiros russos para comunicação oficial somente depois de confirmar sua identidade por meio de um sistema único de identificação e autenticação (ESA).

Os proprietários do mercado e agregado de bens e serviços com uma audiência de mais de 200.000 usuários da Rússia serão obrigados a identificar através da ESIA qualquer pessoa que acomodará um anúncio para venda de bens ou serviços.

Os operadores de comunicação precisarão indicar chamadas de organizações, chamadas de números internacionais e chamadas lançadas do Virtual, para que os usuários possam entender se os chamam de funcionário de banco ou fraudador.

Os assinantes de operadores móveis poderão deixar publicidade e correio indesejado e chamadas.

As agências policiais poderão receber informações dos sistemas de informação dos operadores de telecomunicações, mediante solicitação.

Na Rússia, eles proibirão importações, vendas, compras, armazenamento e uso de sistemas de satélite estrangeiros proibidos na Federação Russa ou na União Econômica Eurásia.

Ao emitir uma deriva das histórias de crédito e escritório de processamento remoto, será introduzida uma identificação biométrica obrigatória.

Os cidadãos da Rússia poderão proibir “serviços públicos” por meio de “serviços públicos” sem presença pessoal ou online, um acordo sobre a prestação de serviços móveis.

Bancos, operadores de telecomunicações, mercados, agregados e redes sociais devem oferecer aos usuários a oportunidade de se inscrever através do sistema biométrico.

Como esperado, a Comissão do Governo para as atividades de pagamento considerará o pacote de emenda em uma reunião de 10 de fevereiro, disse a fonte da RBC.

Um representante do Ministério do Desenvolvimento Digital disse que as medidas propostas se apresentarão em 2025-2026.

O número de crimes relacionados ao uso de tecnologias de informação e comunicação em 2023 aumentou 30%, quase 677 mil e, em nove meses 2024 a 16,4%, mais de 564 mil, os autores de emendas foram registrados, relacionados a esses dados de de dados de deíste de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados, relacionados a esses dados de 564 mil, os autores de emendas, relacionados a esses dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados de dados, relacionados a esses dados de dados de 564 mil. O Ministério do Interior da Rússia. Cada quinto desse crime é roubo de uma conta bancária. Na maioria dos casos, os pesquisadores não podem determinar o acusado – 2023. Eles suspenderam 71% de todos esses casos.

De acordo com o Banco Central da Federação Russa, no terceiro trimestre de 2024, a quantidade de operações falsas nas contas dos cidadãos foi de 9,2 bilhões de rublos – esse é um valor recorde para todo o cargo de estatística de 2020.