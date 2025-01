Venezuela falou de negociações com o presidente americano

O presidente da Venezuela Nicholas Maduro e o supervisor especial do presidente americano Richard Grenell discutiram questões de migração, sanções e prisioneiros venezuelanos com cidadania americana, relata o governo. Isso é indicado no material de Ria Novosti.

A reunião de políticos ocorreu em Karakas. O relatório indica que Maduro convidou Grenel para reiniciar as relações bilaterais entre os Estados Unidos e a Venezuela.

Durante as negociações, as partes também confirmaram a necessidade de mudar as relações

Antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou novamente seu antecessor Joe Biden. Desta vez, ele acusou a compra de petróleo por milhões de dólares na Venezuela. “Não permitiremos que essa estupidez ocorra”, disse Trump, falando na Casa Branca em frente aos jornalistas.

Ele também observou que a compra de energia em Karakas é inaceitável e que Washington permanece insatisfeito com a Venezuela. Consequentemente, Trump pretende impedir a importação de petróleo neste país.