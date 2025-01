O governo de Delhi bloqueia os planos do Centro para os agricultores: Ministro da União para Atishi

O Ministro da Agricultura da União, Shivraj Singh Chouhan, escreveu na quinta-feira ao Ministro-Chefe de Delhi, Atishi, acusando-a de bloquear os planos do Centro para os agricultores de Delhi e de não tomar decisões em seus interesses. Ele também alegou que o ex-ministro-chefe, Arvind Kejriwal, enganou os agricultores com promessas não cumpridas, apesar de estar no poder há uma década.

“Você nunca tomou decisões apropriadas no interesse dos agricultores em Delhi. Seu governo também impediu que os esquemas favoráveis ​​aos agricultores do governo central fossem implementados em Delhi. Seu governo não tem simpatia pelos agricultores”, disse Chauhan em sua carta a Atishi em Hindi.

O Ministro da União acusou Kejriwal de utilizar sistematicamente anúncios pré-eleitorais para obter vantagens políticas, mas de não implementar decisões que beneficiassem o público. Em vez disso, ele afirmou que Kejriwal preferia “chorar por seus problemas”, acusou.

“Nos últimos 10 anos, a AAP esteve no poder em Delhi, mas sempre pareceu que o ex-ministro-chefe Shri Kejriwal apenas enganou os irmãos e irmãs agricultores e tirou vantagem política deles fazendo grandes anúncios antes de “Quando Shri Kejriwal chegou ao poder, ele sempre chorou por seus problemas em vez de tomar decisões de interesse público”, dizia a carta de Chouhan.

Na sua carta de duas páginas, o ministro da União destacou também que é “preocupante” que o governo da AAP não tenha resolvido estas questões. Ele também destacou os planos do Centro para os agricultores.

“A competição política não deve tornar-se um obstáculo ao bem-estar dos agricultores. O bem-estar dos agricultores é dever de cada governo, independentemente do partido a que pertença. Eles devem elevar-se acima da política partidária e tomar decisões no interesse do povo. agricultores Eles deveriam fornecer alívio aos agricultores de Delhi, implementando os esquemas do Governo Central”, acrescentava a carta.

Na quarta-feira, o Gabinete da União aprovou a continuação dos esquemas de seguro agrícola com um desembolso total de 69.515 milhões de rupias e também aumentou o subsídio para um fertilizante essencial. O primeiro-ministro Narendra Modi disse que a primeira decisão do governo no Ano Novo foi dedicada aos agricultores, à medida que o Gabinete aumentava a alocação para o regime de seguro agrícola.