O governo de Donald Trump convida os podcasters e criadores de conteúdo para relatar casas brancas na Casa Branca

“Milhões de americanos, particularmente jovens, se afastaram da televisão e dos jornais tradicionais para consumir notícias por meio de podcasts, blogs, redes sociais e outras plataformas independentes”, disse Leavitt. “É crucial para nossa equipe compartilhar amplamente a mensagem do presidente Trump e adaptar a Casa Branca ao panorama da evolução de 2025”.

A decisão de abrir a sala de informações para a nova mídia é uma resposta para as mudanças de maneiras pelas quais os americanos se envolvem com as notícias. Leavitt enfatizou a importância de alcançar o público mais jovem que recorda cada vez mais a fontes não tradicionais para obter informações.