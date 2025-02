O governo de Donald Trump dispara mais de 400 funcionários do DHS em um esforço para reduzir a força de trabalho federal

Conforme relatado por CBS News Os funcionários do DHS declararam que centenas de funcionários foram demitidos em várias agências, incluindo a Agência de Segurança de Segurança Cibernética e Infraestrutura (CISA), a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) e os serviços de imigração e cidadãos dos Estados Unidos (USCIS), que gerencia a imigração do país sistema.

“De acordo com a liderança do presidente Trump, estamos fazendo amplos cortes e reformas em todo o governo federal para eliminar resíduos e incompetência hediondos que vêm acontecendo há décadas às custas do contribuinte dos EUA”, disse a porta -voz do DHS, Tricia McLaughlin, em uma liberação CBS News.