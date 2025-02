O governo de Donald Trump planeja apreender o avião do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Aqui está o porquê

O governo Trump planeja confiscar um segundo plano pertencente ao presidente venezuelano Nicolás Maduro O governo que está atualmente na República Dominicana.

Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio Ele pretende anunciar a apreensão na quinta -feira durante uma visita a Santo Domingo, a última parada de sua turnê nas cinco nações da América Latina, de acordo com um funcionário americano familiarizado com o assunto e um documento do Departamento de Estado obtido pela Associated Press.

A execução da apreensão exigiu que Rubio assinasse uma solicitação de isenção para congelar a ajuda externa para pagar mais de US $ 230.000 em taxas de armazenamento e manutenção. Também exigia a aprovação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Esse pedido de isenção, enviado no início da semana passada, foi aprovado e deve fazer o anúncio no que o Departamento de Estado descreveu publicamente como apenas um “compromisso policial”.

O avião é um Dassault Falcon 200 que foi usado por Maduro e pelos principais assistentes, incluindo seu vice -presidente e ministro da Defesa, para viajar pelo mundo, incluindo visitas à Grécia, Turquia, Rússia e Cuba, na qual Washngton diz que eles são Violações das sanções dos Estados Unidos. , de acordo com o documento.

A apreensão do avião ocorre apenas uma semana após o enviado do presidente Donald Trump para missões especiais, Richard Grenelll, Visitou Caracas e se reuniu com Maduro para discutir o repatriamento de cidadãos venezuelanos que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. Grenelll voltou com seis americanos que haviam sido presos na Venezuela.

Os Estados Unidos confiscaram outro dos aviões da República Dominicana de Maduro Em setembro de 2024.

Naquela época, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que Maduro Associate 13 milhões, de uma empresa na Flórida.

Relacionado a A primeira parada de Rubio em sua viagemO Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na noite de quarta -feira em X que os panamanos haviam concordado em permitir que os navios de guerra dos EUA transmitam o canal do Panamá sem acusação.

Mas Presidente Panamano, José Raúl Mulino, então negou queEle disse na quinta -feira que nos disse ao Secretário de Defesa de nós, Pete Hegseth, um dia antes de não poder estabelecer as taxas para viajar para o canal ou isentar alguém deles e que ele ficou surpreso com a declaração do Departamento de Estado do estado dos estados unidos que sugerem o contrário.

O departamento não fez comentários imediatos na quinta -feira.

As taxas foram focadas nas queixas do presidente Donald Trump sobre o canal, que ameaçou levar o Panamá novamente, a menos que o Panamá limite severamente a influência chinesa na área.

Fonte