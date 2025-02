O governo de Karnataka aumenta o nascimento, certificado de óbito dez dez – Karnataka News

O governo de Karnataka aumentou as taxas para emitir atestados de nascimento e óbito dez vezes, conforme relatado na terça -feira, 4 de fevereiro. Uma certidão de nascimento, que anteriormente custa Rs 5, agora custa Rs 50 e um certificado de óbito, que anteriormente tinha um preço antes de Rs 2 agora custa Rs 20.

Segundo os relatos, o aumento das taxas foram inseridas nos sistemas nos escritórios do governo há dois dias.

O aumento de dez tempos foi descoberto por meio de documentos acessados ​​hoje pela Índia. De acordo com a norma, os atestados de nascimento e óbito são gratuitos durante os primeiros 21 dias após o nascimento e a morte. No entanto, a partir daqui, entre 21 e 30 dias, os certificados têm um preço de Rs 20, que foi anterior a Rs 5.

Para a emissão de cinco cópias de uma certidão de nascimento após 30 dias, o preço é de Rs 250, que foi anterior a 25 Rs.

O líder sênior do BJP, Basanagouda Patil Yatnal, em uma posição em X, condenou o governo do estado, citando os dons do Congresso e pedindo aos cidadãos que se lembrassem disso quando votarem em seguida.

5 / –² ° ° ²

50 / – to² ° a³, Hucky² de Wall, para – Way² … A²ï²h²æo²ko²reful w² w² w² w² wsher the wed wuck w wuck wedding w wedding²²² pic.twitter.com/9w2ujldpg

– Basaanagouda r patil (yatnal) (@basanagoudabjp) 6 de fevereiro de 2025

Esta é a mais recente da série de caminhadas anunciada pelo governo de Karnataka. Em 26 de janeiro, o principal vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, anunciou que o governo do estado imporia um aumento na taxa de água em Karnataka. Ele citou as crescentes perdas financeiras para o Bangalore Supply and Sewerage Board (BWSSB) e que as taxas não foram revisadas em 10 anos, como o motivo da caminhada.

“O BWSSB está perdendo 1.000 milhões de rúpias anualmente, com perdas mensais de 85 milhões de rúpias. Os custos operacionais, incluindo faturas de eletricidade, aumentaram consideravelmente, o que torna o aumento da taxa necessária para manter as operações ”, disse ele à mídia.

O governo de Karnataka também aumentou as taxas em 15 % em todos os ônibus da Corporação de Transporte Rodoviário, em 5 de janeiro de 2025.